琅讀金句／為了體驗有意義的人生， 你必須有意識地選擇。

每天認真工作、努力生活，維持著別人眼中「過得還不錯的人生」，卻愈來愈不知道自己為什麼而活；當意外來襲打亂所有生活節奏，又該如何順利找回自己的步調，自信地前進？我們都知道，生命是由一連串的小選擇、小決定所累積並匯集成改變命運的轉捩點。但是──

為什麼夢想很大很美好，企圖心卻難以實現？現在就戒掉「我想要」的起手式！改說「我決定」──我決定成為這樣的人、我決定做好這件事。讓決心為你開拓前方的道路。

為什麼設立好的目標始終難以達成？也許正是時候，該好好檢視自己現有的習慣，是否成為了學習新事物的阻礙。

全心投入、專心一志總是困難無比？試著將注意力專注在更重要的優先事項上！練習在早上11點前完成「五件最有價值的事」，把自己從忙亂的生活中「救」回來。

如果現在的生活不是你期望的樣子，那麼，每天給自己七分鐘的時間，執行「微行動」計畫，不需要大動作整頓，也一樣能找回讓生活舒適、自信的狀態。

當你決定打造一趟有意義的人生之旅，永遠不嫌太遲。

【編輯推薦】

作者艾莉森在本書以「7分鐘行動計畫」為軸心，希望提供讀者改善生活品質的方法，書中也能看到有許多能幫助讀者聚焦思考的練習表，透過事例為輔，一步步帶領讀者釐清生命中何事最為重要、何事可以擱下，重新檢視自己的優先順序，再參考書中行動指南，讓自己擺脫眼前的茫然感，重新找到人生前進的方向。

●本文摘選自天下雜誌出版之《從1%的選擇開始，去做你真正渴望的事：每天7分鐘微行動，在追求中釐清優先順序，每個選擇都為人生加分》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！