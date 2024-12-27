當身體出現兩種症狀，當心是否壓力過大已影響到健康

與壓力正確相處

書名：《贏家心態：帶領一整代歐洲人走上成功與致富之道的經典》 作者：博多．薛弗 出版社：方智／圓神出版 出版時間：2024年12月1日

從前，有位智者的學生注意到，智者總能完成令人不可置信的工作量，且從未看起來承受過大的壓力，永遠都十分冷靜、從容。於是，學生問智者究竟是如何辦到的？

智者回答：「如果我站著，我就站著。如果我走著，我就走著。如果我跑著，我就跑著。」

學生反駁：「這不可能就是其中的祕密，我們也全都是這樣做的啊？為什麼我們做的工作比較少，卻這麼容易感到壓力大？」

智者又答道：「或許，原因就在於當你們站著時，就已經開始走了。當你們走路時，就已經開始跑了。當你們跑步時，就已經抵達目標了。」

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壓力似乎成了全民禍害。

現今社會或多或少，幾乎每個人都處在時間壓力之下。所有人都同意壓力對人體不健康，這正是許多人試著擺脫壓力的原因，卻幾乎沒有人理解壓力的真實面貌，於是形成了許多誤解及迷思。壓力瞬間成了現代的怪物。

以下列舉三項對壓力最常見的迷思： 1.壓力使人生病。 2.過多的工作會產生壓力。 3.人們應該設法避免壓力。

這三種說法都不盡正確。

壓力是健康的

讓我們從「壓力使人生病」這個說法開始討論。

首先，壓力事實上在剛開始出現時是健康的。壓力來自於細胞內部的平衡失調，此時身體會釋放壓力荷爾蒙適時調整失衡，讓身體功能再度恢復平衡。這個現象既可以帶來正面影響，也可以帶來負面影響，差異來自於劑量及受控程度。

這就如同蠟燭型態的火是好的，它是人類製造出來、有用的火。但火燒屋的火是不可控制而且不好的火。只要能夠正確、有用地使用壓力，不要讓其失控，那麼壓力就是健康且有益的。

控制好自身思緒，壓力就無法對我們產生影響

「過多的工作會產生壓力」這個說法同樣也是錯的。

大量的工作不一定會導致壓力。外在環境不會形成壓力，是人面對環境的方式才會形成壓力。最終該為自己的壓力負責的不是工作，而是自身處理工作的方式。

傳說中，甘地直到年屆七十，仍能每天完全無礙地工作十六小時，而且一點也不覺得有壓力。這究竟是如何做到的？祕訣就在於專心致力在單一任務。真正的天才都是能將全副心力專注在處理單一事件的人，且在完成後能將任務徹底從記憶裡刪除，再接著專注於下個任務。

很久以前，有兩位僧侶遊歷四方，在路上遇到了一位美貌的女子。女子站在一條湍急的河流前，若無人幫忙就無法渡河。其中一位僧侶沒多想便立即上前，將女子扛上肩渡河。隨後兩位僧侶安靜地繼續前進。過了好一陣子，另一位僧侶才出言斥責道：「我們都是發過誓不近女色的僧人，你怎能輕易就將一個女人放到肩膀上呢？」此時，第一位僧人答道：「一個鐘頭前，我就把那位女子放在河岸的另一頭了，但顯然你到現在還扛著她呢。」

很多人都無法控制自己的思緒。在試著解決手上的問題時，又無法克制地想著昨天好像忘記的某件事、等下要做的、還有再接下來要做的事。紊亂的思緒宛如一場不受控的大火。

如果想將壓力化為正向的動力，我們必須先控制自己的思緒。我們應該將全副精力灌注在當下。透過練習，刻意全神貫注地集中注意力，人人都能掌控自身思緒，培養出這樣的專注力。當然，可能沒有人能做到無時無刻專注於當下，但贏家早就習慣於時時鍛鍊自己的專注力，並致力於將這項能力發展到極致。

注意肩膀及下顎

最後，第三個說法──人們應該設法避免壓力──這一點也不正確。

畢竟人不可能避開壓力。任何想這麼做的人都會發現，越逃避壓力反而越會對微不足道的小事走心，然後更快地承受過大的壓力。想避開壓力絕對會得到反效果，只會更容易讓自己感受到壓力。

人生不可能沒有壓力。我們該學習的是如何與壓力相處，以及如何接受壓力。一個經常傾聽自己心靈的人，會在壓力開始呈現負面狀態時即時察覺。

身體會在這種情況下出現兩種徵狀。一是肩膀越來越「高聳」。仔細觀察任何一個處在高壓下的人，你將發現這個人的肩膀高度會比他平時處在放鬆狀態時，高出整整五公分。

第二個跡象是緊咬的下顎。經常長途駕駛的人特別需要注意這點。人在放鬆狀態時，下顎會微微鬆開向下「懸掛」。如果有人以近乎可以產生肌肉痙攣的力道緊咬牙齒的話，這人應該要馬上去休息一下。通常五分鐘的休息就足夠緩解症狀。請心平氣和地找個地方躺下，並將注意力集中在吐氣上，隨著每次吐氣都將肩膀再往下沉一些。你將在練習時同時感受到緊繃的狀態逐漸鬆開，下顎也會逐漸放鬆。

平靜與放鬆才是我們的正常狀態。只是我們的心思卻習慣像隻蚱蜢一樣，老愛在每個想法間跳來跳去。我們要做的是掌控自己的思緒，而不是讓思緒掌控我們。要做到這點有許多方法。然而，也許這些方法中，最有效的還是最古老的祈禱方法，也就是靜心。這是一種刻意的靜止狀態，也是一種和大自然連接的方法。所有方法的目的都是要抵達更高的意識階層。

多數現代人或許難以相信，世上還存有所謂更高等的智慧。然而，即便是這樣的一群人，也能在受到良好的諮詢之後，學習使用這些能贈與人們寧靜與祥和的方法。不論你的信仰為何、擁護何種世界觀，每個人都能將這些方法融入為生活的一部分。這是歷史上長久以來都難以被取代的方法。

●本文摘選自方智／圓神出版之《贏家心態：帶領一整代歐洲人走上成功與致富之道的經典》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！