比炸雞更有人氣！日式飯糰店「抗通膨」成為日本在地新潮流

文／EZ Japan 編輯部

繼珍珠奶茶和高級吐司後，日本近期流行什麼食物？來東京澀谷晃晃就知道，澀谷車站周圍步行十公里範圍內，飯糰店竟有八家之多！飯糰店如雨後春筍增加的同時，日式炸雞店也正急速減少。專家分析，飯糰取代炸雞，背後主因是通貨膨脹。時間軸推回到2019年10月，日本消費稅從8%提高到10%，僅供外帶的餐飲店迅速增加。緊接著新冠疫情大流行，外出用餐受限，因此無論是在家用餐或和親友視訊共飲，不免想吃點不同的，紓解疫情下的生活壓力。

圖／unsplash

書名：《年度時事100選〔2025版〕》

作者：EZ Japan 編輯部

出版社：EZ叢書館／日月文化

出版時間：2024年12月5日



炸雞製作方法不難，不需專業級廚師，店舖面積也不需很大，開店門檻相對低。受惠於以上數個原因，疫情期間外帶炸雞店一家接著一家開，高峰期全日本有4300多家！這數字有多驚人？跟全球速食業龍頭比一比就知道：麥當勞日本門市約3000家，外帶炸雞店遠遠多出1300多家。

正因為市場快速飽和，炸雞店競爭激烈，偏偏又碰上日圓大貶加劇通膨壓力，進口雞肉和食用油價格上揚，拉高炸雞店經營成本，店家不堪壓力陸續關門大吉。反觀飯糰的主要材料「白米」產自日本國內，較不受日圓貶值影響，讓飯糰店成為新潮流。

圖／shutterstock

專家進一步分析，飯糰店開店門檻同樣不高，不需大型烹調或冷凍設備，也不需大面積店鋪，預料飯糰店會持續增加。但難道飯糰店不會重演炸雞店倒閉潮？專家表示不擔心，走過疫情，消費者健康意識抬頭，更傾向選擇非油炸且成分相對單純的飯糰。另外，比起漢堡或便當，飯糰不僅同樣具飽足感，更方便外帶甚至更便宜，這也是獲得消費者青睞的原因。

為了在競爭中脫穎而出，飯糰業者除了用滿滿餡料吸引客人外，還不斷開發創意餡料，提供多樣選擇，吃飽又吃巧，日式傳統飯糰正重新翻紅。

●本文摘選自EZ叢書館／日月文化出版之《年度時事100選〔2025版〕：Nippon所藏日語嚴選講座》。