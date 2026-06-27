朋友不是你的情感垃圾桶！別讓無止境的「過度抱怨」成為友誼隱形殺手

即使有個人視你為最好的朋友，也願意聽你傾訴，即使是三更半夜也會毫不猶豫接聽你打來的電話，但這並不代表你可以想說什麼，就一股腦兒的全都說出去。如果你過度傾訴，講個不停只會嚇跑朋友，讓對方和你產生距離，不敢找你聊天，怕和你溝通。（編按）

文／李維文

不用多說就能彼此了解

人的一生中，知己難遇。你和他（或她）之間必須相互了解。就算什麼都不說，對方也能明白你的心意，並保持一致的高度，即使不一定認同你的觀點，但他一定是善意的，願意與你溝通交流。重要的是，你們了解彼此的性情、為人，在任何時候都願意支持和相信對方。

尋找喜歡和願意傾聽你的人，和他們做朋友，看有沒有機會和他們成為最好的朋友—這就是我的建議。曾經有位加州大學的年輕人向我請教伴侶的選擇問題，我沒有告訴他應該選擇什麼樣的人，而是對他說：「如果你的結婚對象願意和你聊天，願意聽你說話，那麼你們的婚姻生活便會非常的幸福。至少對你而言，隨著年齡增長，你會發現這是對方的優點。」

有位知名男演員在接受採訪時曾經說：「我四十歲了都還沒結婚的原因，是因為一直沒有遇到合適的人。至於我理想中對象，就是無時無刻可以一起聊天的女孩。」你可能會奇怪的問：「這有什麼困難的？」事實上這相當困難。

◎ 有人願意聽，不代表什麼都能說

聊天很簡單，願意聊天的人很多，喜歡傾聽的人也不在少數，但「無時無刻」就很難做到了。例如，你在半夜遇到困擾，想把心裡的話說給對方聽，多數人可能很不高興的予以回絕：「這麼晚了，明早再說吧！」然後轉頭就睡了。不僅你傾訴的欲望立刻消失，對對方的印象也會大打折扣。久而久之，你們之間的情感就會出現裂痕。

這個世界上很多人都能做普通朋友，但就是不能做知己，因為絕大多數人都做不到「無時無刻」聽對方傾訴這一點。我們不妨靜下心來想一想，看一看，拿出自己手機上的通訊錄查一查，問自己：「這些人之中，誰是我可以無時無刻打擾的？」到最後你可能會發現竟然寥寥無幾。

即使有個人視你為最好的朋友，也願意聽你傾訴，即使是三更半夜也會毫不猶豫接聽你打來的電話，但這並不代表你可以想說什麼，就一股腦兒的全都說出去。

在現實生活中，有些人的人緣不錯，認識的人很多，關係好的人也不少。於是他們養成了一個壞習慣，任何一點小事都想告訴朋友，說起來沒完沒了，讓人非常反感。對方客氣一點，會說他們是「碎嘴」，實在煩透了，可能就覺得他們口不擇言，最後就不再拿他們當朋友了。

◎ 問問自己，有沒有傾聽的習慣

即使是朝夕相處的家人，或是親密無間的愛人，我們也不能想說什麼就說什麼，想什麼時候說就什麼時候說。對自己最好的朋友、心靈的知己，我們也要確立一些原則。

原則一，盡量不在休息時間去打擾對方，比如三更半夜。

原則二，盡量只說重要的與必要的事情，不要整天只講一些瑣碎無聊的煩心事。

原則三，盡量不要失禮，保持適當距離，別過度深入對方的生活，也避免把自己所有的隱私都告訴對方。

根據以上原則，你再翻一下通訊錄上的名字，看看這些人有幾個符合上面的標準，還有你能否遵守這些標準？他們之中有哪些人能遵守這些標準？多數人在進行這一步的檢查之後，不免有些悲傷，因為真正合格的人很少。往往在這個時候，人們才意識到自己的生活中幾乎沒有這樣的朋友，才發現自己對朋友做得遠遠不夠。

你要拿出自己的態度，用真誠和耐心去傾聽，聽聽你的朋友有什麼心事，幫助對方排憂解難。這樣你就能實現與對方的互動，贏得認可和尊重。事實上，很多人之所以沒有這樣的朋友，就是自己的話太多，完全顧不上聽一聽對方的想法。

傾訴不是倒垃圾

有一天，我跟一位女性友人吳小姐一起吃飯。她已經在美國洛杉磯待了六年，個性外向，是那種有什麼事都願意對人說的女性。飯桌上，吳小姐一直抱怨，眼神充滿不屑，說：「知道我最煩什麼嗎？就是那些沒有耐心的人。別人跟他說點什麼東西，剛講了幾分鐘就受不了，動不動就找藉口走開，不給人面子。平時還是好朋友，到了關鍵時刻就靠不住！」

我知道吳小姐是個平常有事就會找人挖心掏肺的人，她心裡藏不住事，也不夠堅強。遇到工作不順心，情感不如意，和朋友有了衝突，她都習慣找人沒完沒了的傾訴，並把這當作信任別人的表現。她認為，因為我信任你，才向你傾訴，否則才不找你！這就是吳小姐的原則。

但我認為，無論你和對方的關係多好，傾訴也要適可而止，否則只是把對方當作情緒 垃圾桶。有些事情翻來覆去講許多遍，對方早就聽膩了；有時候對方沒有太多時間聽你嘮叨，可能忙於工作，或者有事要出門，而你還在不停的重複那些沒有實質意義的話，對方肯定會感到厭煩。

如果你過度傾訴，講個不停只會嚇跑朋友，讓對方和你產生距離，不敢找你聊天，怕和你溝通。說穿了，有這種毛病的人很難找到知己；就算普通朋友也不會多，因為大家都想讓自己的耳根子清靜一點。

再好的朋友，都不是情緒垃圾桶

當然，站在你的角度，之所以傾訴有自己的立場和理由，可能是工作不順心、過於孤獨、受到同事的冷遇，或受到客戶的欺負等等。這些都是很好的理由，也讓人覺得這些傾訴具有某種「正當性」。但也因此，你便覺得向朋友傾訴是理所當然的，而朋友就必須聽你嘮叨個沒完沒了？就像吳小姐說的：「我需要發洩自己的鬱悶和不滿。在這種時候，不找閨密說又能找誰呢？她們是我最佳的傾訴對象！否則幹嘛當朋友？」

吳小姐的話聽起來好像有點道理，但並非所有人都認同。簡而言之，人們願意成為朋友的「垃圾桶」，聽對方倒倒苦水，抱怨一下，給對方心理上的安慰，但不會容忍對方每天都向自己大吐「苦水」，沒完沒了。

試想一下，誰願意成為這樣的角色？所以傾訴必須適可而止，要防止過度傾訴引起對方反感，不再當你是朋友。

是紓壓，不是嘮叨

我不斷強調，向別人傾訴要適當，也要講方法。除了避免話題重複，態度既不要太激烈，也不要太隱晦，必須把話說明白，告訴對方自己需要哪些協助。我們得平心靜氣的講，避免在朋友面前講得吹鬍子瞪眼，好像自己的不幸全是面前這位傾聽者所造成。

同時你還得選對時間，要在正確時間向朋友傾訴，不能老是在半夜吵醒別人，強迫對方在沙發上聽你嘮叨到天明，總是這樣做的結果，就算再好的朋友也會厭煩。

愛德華教授是我主持的諮詢機構顧問，他認為，在心理學上「傾訴」的作法確實可以用來宣洩情緒，但並非解決心理問題的唯一方法，也不是最好的方法。如果我們心中有苦悶，可以適當傾訴，例如壓力 很大時，進行一定時間和一定程度的傾訴沒有問題，但必須找對人，選對方法，控制時間。

怎麼做才算「適當」呢？你可以先設定好程序，提出一些要求，嚴格的按照這些既定的要求去做，不要突破設定好的底線，否則傾聽者很容易就發現你生活中負面的東西，並加以放大，對你產生負面印象。

書名：《關係力決定你的人生優勢：打通人脈、集結盟友，用10%關鍵人物，成就90%大事！》

作者：李維文

出版社：方舟出版

出版時間：2024年9月4日



愛德華教授說：「朋友之間的過度傾訴，實際上是一種對於情感宣洩的不良引導，可能會讓事情極端化。過度傾訴就像是一種毒品，讓身體和心理上癮，我們只要一天不傾訴，心情就不能平靜，如此一來，朋友會對你敬而遠之，誰也不願意活在那些話語垃圾的殺傷範圍內，你也更難從中走出來。」

最重要的是，千萬不要每次都重複同一個話題、宣洩同一種情緒或拿同一件事抱怨個沒完沒了，這只會讓對方覺得你缺乏基本的自省能力。有的人的確如此，跑到你跟前發牢騷，把一件事從頭到尾說了一遍，你耐心的聽、真誠的講、也給了建議，他們當場也頻頻點頭，好像已經想通了，但第二天又重複一遍昨天的談話。不用幾天時間，任何人都會對此感到厭煩。

一個人如果每天都聽你重複嘮叨、不斷倒帶，耳朵早就生了厚厚的繭，恨不得離你越遠越好，還會跟你做朋友嗎？

●本文摘自方舟文化 出版之《上位思維：從當上主管到成為領導人，上千位執行長最想告訴你的事》。