秋分來了！除了潤喉去燥的「養身飲食」更是安放身心的時刻

秋分是一年之中陽消陰長的開始，直到年底陽氣漸降，陰氣增長，萬物走向衰落。天地陰陽的消長呈現出熱氣降、寒氣生的現象。「秋分暝日對分」，從此開始晝間漸短，夜間漸長，「秋分」是啟動下半年日消夜長的變化轉折點，代表「夜從今夜長」。這一天太陽直射地球赤道，日夜剛好均分，之後太陽直射逐日南移，北半球白天漸短，黑夜漸長，直到冬至。此時台灣二期稻作已到抽穗末期，早植稻進入成熟期，「好中秋，好慢稻」，預告未來幾個月的水稻收成是否豐欠的徵兆。

天地秋「收」的精神是人間秋天養生的重要啟示。春夏耕耘的作物到了秋天要收割。要用什麼心來收割呢？從芒種走到秋分，你在心田上種了什麼？此時秋分，長出什麼？你要用什麼來收割呢？

秋分，來到一年節氣歲時韻律的下坡，距離年底只剩四個月，很容易引起心理焦慮。如果我們在秋分，沒有辦法感謝自己過去的付出與收受，容易糾結在一種自己演出的悲劇狀態，對別人、對世界會有很多不安全感和焦慮。

古代秋天其實都是將軍們要出戰的時候，因為可以清點你有多少的兵力，所以看見自己蘊藏很好的兵力也是不錯的嘗試。適時接納與順應歲時之道，感恩來到面前的環境變化，也是一種歲時感恩與智慧的學習。

習俗來由與意義

古代帝王在春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天，以祈求國泰民安。秋分與月亮有深切的關聯，也與月亮陰晴圓缺的意義有關。秋分天氣逐漸轉涼，如果有機會不妨品茶賞月，聽銀杏秋葉絮語，享一方秋日蕭瑟與安適。

中秋之所以成為節日，除了農產豐收，更重要是月圓的幸福象徵。古代遊子歸家難得，一年之中，透過約定的一些節日，全家團圓，與所愛的人相聚。過去中秋有「拜月娘」的習俗，也說是太陰娘娘誕辰，在普遍性拜月娘的習俗外，月神也是深具民間信仰的崇拜之一，所以這天也拜月神。

在秋分前或後，以前有秋社祭祀土地神，現在中秋日也拜土地公。台灣在中南部可以看到各處田頭豎立著「土地公拐」，用一根竹枝豎立於田頭或中田，上頭繫著土地公金，用以禮謝土地，祈求保佑，為古社祭的遺跡。

秋分，在台灣常出現哪些特別的諺語呢？

• 秋分天氣白雲多，處處歡聲歌好禾；只怕此日雷電閃，冬來米價貴如何：秋分日天晴占豐年，打雷則預言將歉收。

• 月半看田頭：此時二期稻作好壞已可以看見。

• 早冬雨：一期稻作要靠春雨灌溉，二期稻作則賴露水滋潤。

• 秋分白雲多處處：說明秋分的天氣白雲多，所以秋分天氣通常蠻不錯，沒有夏天的熱。

• 此日雷電閃，那冬來米價會如何：如果說秋分打雷閃電，會影響作物收成變少，米價就會變得非常昂貴。

• 秋分之日，雷乃始收：秋分之日，雷神已收工。

飲食與自我觀照

潤喉、去秋燥

這時候的桂花很香，通常我會把它跟荸薺、百合、豆腐一起拿來燉肉。這時候也有白果，可以加銀耳煮些甜湯滋養肺、山楂能減緩焦慮；這時候直接吃水梨也很好，解乾、癢、痛或啞的喉嚨；若做冰糖水梨，能滋養肺，止咳化痰；如果跟蜂蜜一起煮成梨膏或水梨蜂蜜汁，能清燥熱肺以及久咳的部分。此時的蓮藕、檸檬，也比較滋養肺、有水分可以潤喉去燥。這時候的山藥也非常肥美，特別台灣原生種的台北雙溪山藥，秋分時節也盛產，拿來燉湯或做成甜品超潤肺與腸胃。黑芝麻也能滋潤我們的肝腎和腸。有云：「中秋前是公蟹膏，中秋後是母蟹黃」，所以此時蟹正肥美。

內在失衡？請多多自我肯定

秋分和春分一樣，陰陽各半。秋分象徵秋天已經過了一半，白天和黑夜一樣長。秋分之後，夜晚開始又慢慢變長，陰氣開始漸重。秋分很多地方有豐收節的慶祝。春分和秋分都是很好節慶日，國外在秋分這天，很多地方有豐收祭儀，是一份感謝的象徵。而這個節氣的自我觀照重點在，檢視自己今年願望清單的執行成果，從自我感謝中，去發現沒被照見的信心。我很喜歡在秋分的時候，觀照春分時的許願版，或回顧曾在春天對自己許的願、自我期許。然後，看它是否達到我心中的平衡？

秋高氣爽，適合出遊，帶著感恩的心情去看雲，滋養我們對自己的感謝。此節氣與內在平衡有關，給予自己的愛和從自己這裡接受的愛；在腎經的議題上，重視外在的關係，也著重和自己關係的平衡，而外在關係常反映了我們自己和內在的關係。

