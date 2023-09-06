求職注意！應徵工作竟變洗錢帳戶 成詐騙共犯有刑責嗎？

只是求職，竟變成洗錢帳戶

2018年聖誕節的前幾天，我接到民眾陳情室的電話，說一位陳情人因為帳戶出了問題而前來詢問。當天其他組員正好出外勤，辦公室裡只有組長和我兩人。那段時間，我正忙著逮捕從2017年開始調查的電子郵件駭客事件嫌犯，恰好我準備出門領取檢方同意擴大調查的拘票。看了看時間，心想面談後應該還有充裕的時間去領取拘票，便請陳情人上來我辦公室。

開門進來的是一名滿臉驚恐的女學生。就讀大二的陳情人或許是第一次來警察局這種地方，一臉非常怯懦的樣子。我遞給她一杯咖啡，請她放輕鬆，不過她沒有喝，只是將杯子握在手中擺弄。

大學生打工求職詐騙事件

聽她的描述，原來是寒暑假期間想找打工，所以向就業網站上的幾間公司投了履歷，而問題似乎就從這裡開始。受害者給我看一款可以線上查詢履歷投遞情形的APP，是常在電視上打廣告的知名就業仲介公司APP。

受害者總共向3間公司投遞履歷，一家是健身房的傳單派發工作，一家是ARTBOX文具店每週五天的工作，另一家是淸水股份有限公司，受害者只接到淸水公司的通知。

自稱淸水公司經理的人告訴學生，他們是兌換遊戲道具的公司，只要在家工作，負責管理用戶和留言就好。經理甚至在沒有面試的情況下，直接問學生是否可以立刻工作，而學生也同意了這個要求。

經理表示必須先完成員工登錄與薪轉帳戶登錄，要求學生將身分證與本人名義開設的存摺拍照後回傳。學生站在受僱者的立場，只能聽從對方的要求。從旁觀者來看，這並非正常的就業程序，連勞動契約都還沒簽，卻要求交出身分證和存摺，怎麼想都覺得奇怪，但是，人在情況緊急的時候就容易受騙。再說這幾乎是學生的社會初體驗，自然缺乏敏感度。

在學生回傳身分證和存摺照片大約10分鐘後，有10位陌生人各匯了100萬韓元（約新台幣2萬3,000元）到她的帳戶裡。這種時候應該要察覺有異，盡快向銀行通報，將其列為警示帳戶才對。但經理承諾，如果學生將這筆錢再轉入公司管理的法人帳戶，就可以獲得匯款金額的10％做為日薪。學生以為工作已經開始，也乖乖轉帳了。聽到這裡，我看了一眼手錶，想想應該來不及在下班時間前領到拘票了，於是放棄外出，決定聽完學生的遭遇。

雖然學生完成了轉帳，但是約定好的日薪並未入帳，連經理也人間蒸發。而且，因為有人向銀行檢舉學生的帳戶被用於犯罪，導致帳戶也被凍結。這肯定是匯款的那10位陌生人其中一人檢舉的。這名學生的帳戶，只是用來洗電話詐騙受害者的錢而已。

結束面談後，我進入就業網站，確認是否還留有淸水股份有限公司的資料，但是徵才文章已經刪除了。誰也想不到品牌形象良好的就業仲介網站，竟然會混入蒐集人頭帳戶的幽靈公司。

轉帳後2週，學生收到了警察局的通知書，以違反〈電子金融交易法〉為由，要求她到案說明。對這一切完全沒有概念的學生，當然會感到害怕。學生說接到通知書後非常恐懼，找上議政府法院前的免費法律公團，向他們諮詢，卻聽到自己有可能因為違反〈電子金融交易法〉和詐欺嫌疑遭到處罰。

將存摺資料透漏給他人，用於收取10位陌生人的匯款，已經違反〈電子金融交易法〉；而親自將匯入的款項轉帳至其他帳戶，已構成詐欺嫌疑。即便如此，這名學生之所以會將存摺轉交他人，是因為遭到求職經理的欺騙，這點法律也會考慮的。我告訴學生，未來不應該再捲入這種犯罪行為，並一一說明幾點重要事項。

書名：《只是上網，竟變被害人：性剝削、詐欺、賭博、駭客，滲透你我生活的網路犯罪事件實錄》 作者：朴重炫 出版社：采實文化 出版日期：2023年09月07日

首先，絕對不能刪除儲存在手機裡的履歷投遞紀錄。因為事後需要調查是誰將淸水股份有限公司的徵才訊息放在就業仲介網站上，必須保留相關資料才行。此外，和經理之間的對話內容也不能刪除。由於對話內容如實保留了受害者為什麼交出存摺，又為什麼會有轉帳行為的證據，所以絕對不能刪除。我要求受害者特別強調自己雖然轉帳了，卻沒有收到日薪這點。如果能先備妥這些資料，在接受調查時提出，就有較大機率以不起訴（沒有嫌疑）處分，另外，我希望受害者先將這件事告訴父母或朋友，尋求他們的幫助。

我把需要準備的事項寫在便箋上，一邊向受害者說明；又在便箋上寫下辦公室的電話號碼，告訴她如果在準備過程中遇到困難時，可以打電話過來。我盡自己最大的能力給予受害者建議，也不忘請她前往居住地警察局諮詢，但是不知道為什麼，結束面談、準備離開的女學生眼中，似乎還有些話沒說出口的樣子。為什麼這種不祥的預感總是非常準呢？這名學生最終去了一個永遠無法實現夢想的地方。

●本文摘選自采實文化出版之《只是上網，竟變被害人：性剝削、詐欺、賭博、駭客，滲透你我生活的網路犯罪事件實錄》。