樂活大叔施昇輝：別再陷入「進場焦慮」股票這樣買會更好
文／施昇輝
有一個網友說他可以每個月拿出1萬元來買0056，是要存到3萬多元，直接買1張，還是每個月定期定額買1萬元？其實還有一個方法，就是在盤中買零股。
以上這3種方法，哪一種比較好？（編按：本文寫作當時，0056股價超過30元）
我先說結論：「我建議採用定期定額。」0050也適用嗎？個股也適用嗎？
一次買1整張、買盤中零股，有什麼缺點？
如果是存到3萬多元再買一張，這時會開始出現進場前的焦慮。假設0056的股價很接近34元，而你存到了3萬4000元，這時候你可能會跟很多人一樣，還想觀望一陣子，希望跌到33.5元再買，甚至33元左右再買。萬一0056沒有如你預期下跌，還繼續漲，你不就又買不起了？然後你就會一直在盯著股價，心情就會七上八下，然後必然影響到你的工作和生活。
除非你真的有決心，只要存的錢夠買一張，就一定「立刻」進場，我才支持你這樣做。
如果採盤中零股交易，1萬元目前大概可以買300股。我相信這比買一整張還令人焦慮。是一次買300股，還是分3次，然後每次各買100股？或許還有人可能分6次，甚至10次呢！
每多一次，就多一次焦慮的可能，然後一直盯著盤面，總希望買到最低價。如果這個月只買到100股，下個月要買500股，還是依然只買300股呢？又是一個讓人頭痛的問題。
市值型、高股息型ETF：定期定額
我對0056的操作建議很簡單，也很直白——「隨時都可買，買了忘記它。」0056的股性非常牛皮，價格波動很小，真的沒必要太斤斤計較。
既然「隨時都可買」，不就是「定期定額」的精神嗎？因為你必須事先跟證券公司敲定每個月固定扣款的日期，這樣反而不會再焦慮進場的時機了。
不過，採用定期定額的方式，務必要長期執行下去，千萬不要大漲時，怕買到高價而停扣，或是大跌時，擔心繼續下跌而停扣。如果只執行1、2年，甚至只執行幾個月，根本達不到原本的投資效果。
如果你追求股價的成長，當然也可以定期定額來買0050。我同樣也不支持採用盤中零股交易，以及存到足夠的錢再買一張的方式。
只要是和0050類似「市值型」的ETF，或是和0056類似「高股息型」的ETF，我認為都可以考慮做為定期定額投資標的。
個股、主題式ETF、陌生國家ETF都別定期定額買
因為定期定額一定要「長期」執行下去，所以我比較不建議買個股。台積電雖然看起來有長期投資價值，但誰都不能保證它未來不會變成第二個宏達電。
基於以上同樣理由，我也比較不贊成用定期定額去買主題式ETF，如半導體、電動車、5G等等強調特定產業的ETF，因為它們或許會和以往的太陽能或LED一樣在未來成為「慘業」。
此外，千萬別用定期定額來買大多數人都很陌生的其他國家的ETF，就算大家不算太陌生的中國股市的ETF，我也不建議這麼做。
●本文摘選自商業周刊出版之《絕對樂活投資術》加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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