如果你的行銷預算很吃緊，不妨大膽跟風「時事哏」！

文／保羅．史隆（Paul Sloane）

布萊德．彼特與安潔莉娜．裘莉在二○一六年十月十九日宣布仳離，這是震撼全世界的重大新聞。七十二小時後，挪威穿梭航空宣布推出倫敦飛洛杉磯的特惠航班行銷活動，並附上這樣的訊息：

演員，洛杉磯，剛恢復單身，很有幽默感，尋找興趣相投的伴侶。

他們接著刊登一則平面廣告，廣告標題「布萊德單身」旁邊就是飛洛杉磯的票價。這項厚臉皮的行銷活動立刻在網路上爆紅，引來四面八方的大幅報導。該公司行銷副總在《行銷活動》雜誌中表示：「即時行銷給了我們一個機會，迅速展現我們的品牌個性，所以我們做了一則逗趣的平面廣告，標題簡簡單單，就『布萊德單身』。大眾接收到這則廣告企圖傳達的幽默，現在已經爆紅了。」

二○○四年的歐洲足球錦標賽，英格蘭在八強賽對上葡萄牙。英格蘭隊的索爾．坎貝爾踢進精采的一球，卻遭到瑞士裁判烏爾斯．麥亞判定進球無效。英格蘭隊接著因罰球沒進，輸掉比賽，英國球迷群情激憤。比賽翌日上午，阿斯達眼鏡（Asda Opticians）發表一份新聞稿，宣布提供英國境內的瑞士公民免費視力檢查。這是一項大膽的時事宣傳活動，來自某個機靈的聰明人注意到這個機會，加上某個資深行銷總裁立即批准這份放肆的聲明。

很少有公司足夠靈活，能在短短幾小時內發動一項大膽的時事行銷。一般來說，這樣的決定必須從風險控管部門開始，通過漫長的核准流程。

漢堡王在一九九八年四月一日宣布推出全新的左撇子漢堡，他們在《今日美國報》刊登全版廣告，宣布這個餐點新選項。左撇子華堡是專門為三千兩百萬名左撇子美國人所設計，所有的華堡食材和佐料全都旋轉一百八十度。數千名顧客湧入店內點這項產品，其他顧客則堅持自己想要傳統的右撇子漢堡。漢堡王隔天發布一份新聞稿，指出左撇子漢堡只是一場惡作劇。該公司靠這個噱頭博得許多商譽和宣傳。

書名：《橫向思考：打破慣性，化解日常問題的不凡工具》 作者：保羅．史隆（Paul Sloane） 出版社：先覺／圓神出版 出版日期：2023年7月1日

前一章曾提到派迪鮑爾在二○一三年抓住馬肉醜聞的機會，發表了一本馬肉食譜。那是個非常搞怪的舉動，得到許多報導。

話題行銷和厚臉皮行銷都不用花大錢，但需要勇氣、創意和速度。它可能因而帶來大幅報導，也傳達出你靈活又大膽的訊息。

但是這種行銷不是得冒著得罪某些客戶的風險嗎？沒錯，確實如此。當然，你不會故意冒犯客戶——除非你是瑞安航空。瑞安航空執行長麥可．歐黎瑞接受《行銷活動》雜誌訪問時表示：「負面宣傳比正面公關賣出更多機位。」不用擔心你的品牌會因某些惡作劇行銷活動而受到損害，該擔心的反而是它在資訊超載的世界裡被人遺忘。

如果你的行銷預算很吃緊，不妨試著跟風時事話題，這是能創造出真實影響力的橫向方法。

●本文摘自先覺／圓神出版之《橫向思考：打破慣性，化解日常問題的不凡工具》