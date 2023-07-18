直面中國歷史最黯黑深處 商朝活人獻祭的血腥場景

文／李碩

殷都宮殿區以東數百公尺的後岡，是一個很密集的商人聚居區。一九五九年，這裡發掘出一座奇怪的「墓葬」，它和正常的商代墓很不一樣，是水井一樣的圓形而非長方形穴，坑內沒有任何棺木痕跡，只有二十五具屍骨淩亂地堆疊在一起。伴隨出土的，還有青銅禮器和兵器，以及紡織物、糧食等。

時任中國科學院院長的郭沫若推測，這是一處特殊的貴族墓葬，墓主可能生前犯了罪，不能享受正常的埋葬禮儀，但仍殺了二十四名奴隸以及用了貴重的銅器陪葬。

一九六○年，在整理這座「墓葬」的時候，考古工作者發現，第一次挖掘並沒有挖到底，在半公尺深的土層之下還有第二層屍骨，共二十九具。於是，便建了一座亭子為其提供保護。但有些考古學者心中還是難免有疑惑，是不是第二層屍骨之下還埋藏著什麼。

一九七七年，又進行了第三次發掘，發現第二層屍骨之下還有半公尺厚的堅硬紅褐土，然後是第三層屍骨，共十九具。這一次才算挖到了底。也就是說，這座圓坑墓穴有三層，共掩埋了七十三具屍骨。

發掘者認為，這應該不是墓葬，而是一座祭祀坑。

在後岡圓坑之前，殷墟王陵區和宮殿區已發掘上千座人祭坑，但大都是邊長兩三公尺的方形坑，一般埋十人左右（屍骨或人頭），且只有一層，從未發現過多層人祭坑。

一九五九年發掘第一層時，根據出土銅器造型以及上面的銘文特徵，有學者判斷它屬於西周早期。

後來，隨著殷墟發掘日漸增加，人們才意識到，原來商代末期已經有這些造型的銅器和銘文─它屬於殷商王朝謝幕前夕，很可能是紂王時代的一次隆重獻祭儀式。

這座祭祀坑的發掘記錄比較詳細，從中可以發現整個獻祭過程井然有序，包含著當時的商人對於高級別人祭禮儀的理解，而被殺戮者也給自己做了充足的準備。

讓我們按時間順序再現祭祀全過程，並通過分析諸多細節，復原祭祀場上曾經發生的一幕。

後岡祭祀圓坑編號H10，從深灰色的生土層中挖出，地表的坑口直徑二．八公尺，向下稍有擴大，底部直徑二．三公尺，全深二．八公尺，上面一半都是填土，三層屍骨都在下半截，分層清晰。可以說，從一開始，後岡H10圓坑就是為了隆重的獻祭儀式建造的，雖然我們已經無法完全解讀它蘊藏的理念。

坑壁平整光滑，坑底平坦堅硬，應該被修整夯打過。主祭者先在坑底鋪一層很薄的小石子和砂土，再墊一層二三十公分厚的黃土。黃土中有被掩埋的碎片，是打碎了的幾隻陶製炊器和食器，如鬲、簋、罐。

然後開始殺人。第一輪殺了十九人，身首完整的只有兩具，被砍掉小腿或腳的有五具，單獨的人頭骨十枚、上顎骨一塊、右腿一條。能分辨出有青年男子和女子各三名，成年男子兩名，兒童四名，嬰兒兩名。四名兒童皆屍體不全，缺下半段：一名從小腿以下被砍去；一名從大腿以下被砍去；一名只有頭骨；一名被斜向攔腰砍斷，只剩上半身和右側骨盆。兩名嬰兒都只有頭骨。單獨的上顎骨屬於一名三十歲左右的女子，牙齒很整齊。一名二十歲左右的青年男子側身蜷曲，朝上的右胯部有六十枚海貝（商人用作錢幣的貨貝），可能是用線穿起的一團或是裝在腰間的布袋裡的。此外，他的身下還有些散落的海貝。

屍體和頭顱沒有臉朝上的，或朝下，或側方。這些跡象表明，殺祭先是在坑外進行，然後再把人頭和殘碎的屍體扔進了坑內。應該還有人在坑底負責調整，雖然未必堆放得十分整齊，但要保證屍體的臉部不能朝上。大部分死者的軀體並未被扔到坑裡，所以坑內單獨的人頭較多。至於留在上面的屍身作何用處，且看後面的細節。

第一輪殺人結束後，主祭者向坑內撒了一些朱砂（屍骨被局部染紅），然後填土，這次填的是紅褐色的土，厚半公尺多。接著開始第二輪殺人。

這次至少殺了二十九人，身首相連的屍骨有十九具，單獨的頭顱九枚，沒有頭的身軀一具。屍體呈各種姿態，俯身、側身、仰身、直身和蜷身的都有，單獨的人頭貼著坑壁東南側連續擺放，臉朝下，頭頂貼著坑壁。能分辨出有青年男子八人，兒童五人。

這一層隨葬海貝的人更多。一名男青年胯部有兩串，共三十一枚。編號27的屍骨，俯身，稍扭曲，身材較長，伸直後可能超過一．八公尺，胯部右側有三堆海貝，分別是二十枚、十枚、五枚，可能本是三串。此外，這三堆下面還有散落的十六枚。這層的兒童，除一人缺失下肢外，基本是完整的全軀，有一人乳牙尚未脫落，胸前掛一枚玉珠飾。

有兩名青年，編號為17號和21號，性別不詳，姿勢相同，伏地，朝東方跪拜，平行相隔一公尺左右，發掘者推測，這兩人姿勢過於規整，應是被捆綁造成的。21號頭部右側有一枚骨笄，自下而上插入，顯示頭髮盤在頭的右側，可能是處死時髮型被打亂了，右手臂佩一枚玉璜，手腕戴一枚穿繩的玉魚，看來比較富貴且重視形象。和他平行伏跪的17號沒有飾物。

第二輪殺人結束後，主祭者又向屍體拋撒了一層朱砂粉，再撒一層小卵石，大小介於豌豆和核桃之間，平均厚一公分多，然後再把三十一件陶器送到坑內打碎—每件陶器的碎片分布很集中，不像是打碎後扔下去的。有些陶罐的內壁沾著粟米顆粒，有些表面還塗了朱砂。坑底堆積著很多死屍，已經不平整，坑內的作業者還特意把陶器放在較低窪的地方打碎，以使坑底相對平坦，然後再填入一層灰黃色土，厚約三五十公分，混雜少量炭灰顆粒和紅燒土顆粒，說明地面上正在燒火，可能是燒烤祭品，包括沒有扔進坑內的軀體。和第一輪相比，第二輪死者的軀體保全的相對多一些。

然後是第三輪殺人。這次殺了二十四人，全軀的屍骨十五具，單獨的人頭七枚，無頭的軀體兩具，其中鑑定出青年男子六人、壯年男子三人和兒童四人。這時，坑已經被填滿了一半，僅剩深度約一．五公尺，所以有些人可能是在坑內被處死的。比如，3號，四十歲左右，男子，背靠坑壁蹲坐，兩手掩面，胸前有一串海貝，十三枚，可能是被割喉或重擊頭部致死；一名三十歲左右的男子上半身趴在一隻銅鼎（戍嗣子鼎）上，右手抓住鼎的口沿；11號，十六七歲，少男，雙手掩面俯臥，腰部壓著一件銅斝；8號，不明性別年齡，雙手掩面，身體被肢解。

這一層攜帶海貝的死者更多。16號，左手腕掛一串，腰間掛兩串，共一百多枚；18號，十六七歲，少男，臀部有一麻布袋，裡面裝海貝三百枚以上；17號，十八九歲，少男，只剩一顆頭骨，口中含三枚貝。上古埋葬的死者往往口中含貝，大多是入殮時後人放入讓死者帶去彼岸世界的，但17號很可能是自己含進去的，看來殺人者並不在意他們的錢財，他只能照顧好自己的往生。這一層中還有好幾處小堆的海貝，大都已經分不清主人。

所有的青銅器都在這一層。禮器有銅鼎、銅斝、銅爵各一件，兵器有銅戈兩件、銅刀一件、銅鏃一枚，不知名的小銅飾物一件。銅鼎上的銘文顯示，它的主人名為「戍嗣子」。

這時已經是獻祭儀式的尾聲，估計坑內作業人員有些懈怠了，所以這一層中有兩人是仰面姿勢，其中15號下頜被砍落，前額上有明顯的刀砍痕跡，應當是仰面躺倒後，被連砍數刀。

這層幾乎所有的屍骨都被染成了紅色，應該是第三輪殺人結束之後，主祭者向屍體上拋撒了較多的朱砂粉。坑內還有大量成捆的絲線、麻線、絲綢和麻布，以及一堆粟米，都被放在人頭和屍身之間空出來的位置上。然後填土。這次填入的是摻雜大量炭灰、木炭塊的灰色土，有的炭塊直徑十公分，長四公分，明顯是燒過的樹枝。填土中還混雜著大量燒過的骨頭（報告沒提及是人骨還是獸骨）和貝殼。這層灰土厚三五—六○公分，應當是祭祀結束後的柴灰和垃圾。

在填入這層炭灰土的同時，主祭者殺掉了最後一個人：側身蜷縮在坑東壁，身上撒了大量朱砂，屍骨被嚴重腐蝕，已無法分辨性別和年齡；身旁有一隻陶鬲，似乎是隨葬品。郭沫若推測，此人就是墓主、青銅器的主人「戍嗣子」，因為只有他被單獨埋在最上面。但問題是，他的身邊只有一隻陶鬲，沒有任何高價值隨葬品，所以還無法完全確定。

殺祭全部結束後，是最後的填埋工作。在炭灰土層的上面，是九十公分厚的塊狀紅燒土層，夾雜少量陶器碎片，直到把坑填滿。這些燒土塊應當也是燒烤祭祀的產物。

以上就是這場殺人祭祀的過程。可以判斷，這不是簡單的屠殺。主祭者準備充分，從祭祀坑的挖掘和修整，到每一個殺祭步驟，比如屍身擺放、撒朱砂、填土、打碎陶器、擺放各種祭品，都執行得有條不紊。而且，地面上還在同步舉辦包含燒烤祭品在內的獻祭儀式。這些都說明當時的人對舉辦此類祭祀活動已經很熟悉，有一套相對固定的操作流程。

發掘報告認為，死者都是奴隸。但從物品看，每層中都有人攜帶貨貝（甚至成串的或是用麻布袋裝的大量貝）或佩戴玉飾，應該是他們給自己準備的「隨葬品」，顯然，這種富裕程度不可能是奴隸。值得注意的是，殺人者並不覬覦死者的財物，大量作為錢幣的貨貝和高價值的青銅器被埋葬在了祭祀坑中。在殷墟的眾多人祭坑中，這非常少見。

最上一層死者的身分最高，有一件象牙棒和五件象牙做的笄，更重要的，當然是貴重的青銅禮器和兵器，其中，銅鼎、銅斝、銅爵各一件，最大的是「戍嗣子鼎」，高近半公尺，重達二十一公斤多，底部有煙灰層，說明主人經常用它烹煮飯食。出土時，鼎口部有絲織物殘留，大概是被絲綢裹著帶進坑內的。

●本文摘選自麥田出版之《翦商：殷周之變與華夏新生》。