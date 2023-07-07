韓國最道地國民小吃都在這！盤點傳統市場必訪人氣美食！

文／蘭妮小姐、玖零女子

「어서 오세요！（歡迎光臨！）」

走進韓國傳統市場，耳邊傳來阿朱媽的爽朗招呼聲；映入眼簾的是鐵板上油滋滋的綠豆煎餅、紅通通的辣炒年糕、清蒸血腸的熱氣白煙；鼻子聞到空氣中混雜辛奇、大醬湯和紫菜飯捲的麻油香氣。無論懂不懂韓語，上述的感官體驗，幾乎在韓國每一個傳統市場都能感受得到。回首過去十多年，我以旅人、外籍打工仔和記者等不同身分，體驗過韓國幾個特色傳統市場，其中包含首爾的廣藏市場、通仁市場、南大門市場和大邱西門市場等等。穿梭在韓國傳統市場當中，以我台灣人的視角，看到了一些有趣的韓國特色。

百年市場魅力！空間寬敞、乾淨又整齊

先聊聊位於首爾的廣藏市場，它成立超過100年，是首爾最大、歷史最悠久的市場，內有超過五千間店家，一直都是許多外國觀光客的「To do list」上，想要造訪的口袋名單之一。我第一次去的時候是觀光客身分，當時不是為了吃美食，而是為了買網友口耳相傳、「Made in Korea」的棉被。

我記得當時一走進市場，驚覺裡頭大到超乎我想像，很擔心迷路，幸好跟隨網友部落格文章指示，我很快地找到市場內的棉被店，才發現這裡不只一間店賣棉被，而是好多好多間，每一間都有獨特花樣，選擇多、價格實惠。事實上，它們不是所謂的觀光名店，而是韓國當地人也經常光顧的普通店家，老闆看到我們是語言不通的外國人，並沒有因此哄抬售價，把我們當肥羊宰，反而非常好心地幫我們裝袋打包。

廣藏市場什麼都賣，什麼都不奇怪，腹地雖大卻井然有序，規劃得相當完善。基本上，賣吃的是一區，賣青菜、醃漬品的在另一區，以此類推，賣生活日用品的和賣生鮮食品的，絕對不會在隔壁攤。後來我到了大邱的西門市場，也驗證了這一套「韓國傳統市場的營運模式」，和台灣的市場很不一樣。

西門市場最早在1920年代設立，後來移到現址。市場入口進來，中間幹道主要是小吃攤，賣衣服雜貨的店家則在走道左右兩旁。當時特別引起我注意的是，市場一樓設置了類似公車站牌的標示牌，這一攤賣的是辣炒年糕還是血腸，都寫在牌子上，一目了然。再走進市場深處的建築物，隨著樓梯上去，看到店家販售許多布料相關製品，包括綢緞、童裝和男女服飾等等。往下走到地下一樓則是美食街，用餐區寬敞舒適、乾淨明亮，和百貨公司有得比。

對了！西門市場還設有冷暖氣設備，逛起來冬暖夏涼，另外還有大型停車場等便民設施。值得一提的是，西門市場入夜後會變身為西門夜市，各色攤車整齊地排在同一側，另一側留白，讓遊客輕鬆閒逛，有時還會安排露天演唱表演，搭配浪漫燈光，遊客能坐著欣賞，非常愜意。

圖／Shutterstock

市場美食都一樣？不易踩雷，伴隨濃濃人情味

去過韓國傳統市場的人，或許會覺得賣的食物都差不多那幾樣，辣炒年糕、血腸、煎餅、紫菜飯捲等等，小吃類別似乎不像台灣多樣化，這是真的，但這就是韓國人的日常。

我個人的經驗是，這些平民美食不易踩雷，隨便找一家都好吃，但若真的想找「保證好吃」的店家，請認明「원조（元祖）」二字，只要招牌上有它，就是韓國老店的同義詞。另外，也可以注意「마약（麻藥）」這兩個字，麻藥是形容會讓人上癮的東西，例如：麻藥飯捲、麻藥雞蛋等等，口齒留香，讓人吃了還想再吃。另一個訣竅，當然就是看哪間排隊人多，就去哪間。像我在西門市場遇到一攤，專賣樹葉造型煎餃的老店，攤位前方不時有長長人龍，我好奇靠過去看一下，發現不得了！牆上居然掛著前南韓總統朴槿惠造訪的合影。儘管是隱身在市場裡的「總統級美食」，老闆態度仍是相當謙虛，一邊忙著打包外帶給客人，一邊接受我們訪問，讓我留下深刻印象。

圖／Shutterstock

還有一個關於傳統市場的小故事，某一年我到韓國採訪一位知名主廚，我們相約在廣藏市場碰面。當時我想要拍攝一段「韓國主廚帶你逛市場」的畫面，造訪了一間專賣韓國醃漬小菜的店家，一邊拍攝一邊試吃，NG了好幾次，影響了一點店家做生意的空間，結果老闆不但沒有不高興，還端出了兩杯現泡柚子茶，讓我們暖暖身子，當下真的感受到濃濃人情味，暖了身也暖了心。

有人說「認識一個城市最好的方法，就是走進當地的傳統市場」，我相當認同，因為市場就是城市生活的縮影。想了解韓國文化、學習韓文、結交韓國朋友，不妨先從走進韓國傳統市場開始吧！가자！

김밥／마약김밥 紫菜飯捲／麻藥飯捲

紫菜飯捲與日本海苔壽司不同，最大差異，在於飯裡加的是鹽和香油，而不是醋，且飯捲內餡變化相當多樣，從鮪魚、起司、豬排到五花肉，都能包進飯捲裡。便宜又美味的紫菜飯捲，是每個傳統市場都能找到的小吃。除了紫菜飯捲外，店家通常會一同販售辣炒年糕、炸物或炸豬排等餐點。廣藏市場知名小吃之一的麻藥飯捲，雖然用料看似單調，只有調味過的米飯和紅蘿蔔、醃黃蘿蔔，但飯捲本身香氣搭配特製芥末醬料，讓人忍不住一口接一口，因此有「麻藥」之稱。

圖／見見插畫 jianjian Illustration

어묵／오뎅 魚糕／魚板

在韓國，用碎魚肉製成的食物，主要有魚糕（어묵）和魚板（오뎅）這兩種，魚糕是韓國固有，指碾碎的魚肉加上其他材料捏製而成；而魚板源自日本，是指串成長串的魚板，與高湯、蔬菜、雞蛋一起煮。魚糕、魚板成為韓國國民美食，主要受到日治時期影響，過去釜山、木浦、南海等港口都市有很多日本人居住，許多工廠開始製作日本人愛吃的魚糕、魚板。光復後，工廠大多仍持續運作，魚糕、魚板就逐漸演化為韓國料理的一部分。

만두떡국 餃子年糕湯

年糕湯是韓國春節正月初一必吃的料理，祭祀後，家人會聚在一起享用，而後向父母和長輩拜年，就算是不祭祀的家庭也會吃年糕湯，年糕湯如今已成為十分普遍的料理，即使非春節期間也經常食用。年糕湯裡的年糕，是由長條年糕（가래떡）切片而來，又白又長的長條年糕，象徵著純粹和長壽，而正月初一吃年糕湯，則有長了一歲的意味。近年來，年糕和餃子混合的餃子年糕湯也很受人們喜愛，據說是受到韓戰以前，北方人喜歡在正月吃餃子湯的風俗所影響。

막걸리 馬格利

顏色白濁的馬格利，早期文獻稱為濁酒或農酒，是用白米、大麥、小麥和酒麴釀造而成。1950年代起，韓國糧食供應連年短缺，到了1964年，政府不得不禁止使用白米釀酒，因此，業者以麵粉和玉米取代，導致馬格利品質下降，因此當時平民階層傾向飲用燒酒，富有階層則選擇啤酒或洋酒。1971年禁令解除，馬格利並未立即受到市場歡迎，主要是因為改回米釀使得酒價上漲，且當時人們已不習慣飲用。直到最近幾年，米釀馬格利才再度受到大眾喜愛。

圖／見見插畫 jianjian Illustration

書名：《MOOKorea慕韓國第三期：傳統市場 재래시장》 作者：EZKorea編輯部 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版日期：2023年5月4日

식혜 甜米露

麥芽泡開後過篩，只留下麥芽水備用，糯米蒸熟後與麥芽水、糖混合保溫發酵，當米粒浮上水面時撈出，並用冷水洗掉甜味備用。甜米露水則用大火煮沸，並將浮起來的泡沫舀出，等待冷卻後盛碗、撒上米粒，就完成了。甜米露必須乾淨清澈，因此麥芽水大多只使用沉澱完的上層，而米粒若沒有充分發酵，殘留澱粉，容易發黑，也不能使用。安東的甜米露非常獨特，是將糯米蒸熟後，加入切碎的蘿蔔和生薑，再與麥芽水及辣椒粉一起發酵，對止咳、治療感冒有立竿見影的效果。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《MOOKorea慕韓國第三期：傳統市場 재래시장》