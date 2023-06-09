想改善投資交易勝率？你需要先懂4個心理訣竅！

文∕李哲緯（鮪爸）

培養贏家交易行為的「四個心理制約法」

「讀萬卷書，不如行萬里路」，這句話你想必聽過，但你知道交易也是如此嗎？

你訂閱許多的交易課程、收聽許多知名的Podcast，你聽著股癌分享投資觀念時點頭如搗蒜。對！對！對，他講到的都很重要，這些交易重點跟心法都非常棒，讓你有如在交易的寒冬中遇到暖流。但下課之後、音頻結束，所有跟交易的一切，是不是又開始淡忘了呢？

改善交易行為的關鍵，在於「你有沒有把學習到的交易行為付諸實踐」。交易行為的養成具有一定的難度，這也是為什麼市場上的贏家那麼少的原因之一，他們總是時時刻刻鍛鍊自己的交易心理肌肉，養成正確的交易習慣與行為。

交易行為的養成聽起來很不容易，好像也具有一定的門檻，但其實還是有些心理上的小祕訣，能幫你更容易做到。

「心理上的制約」是養成交易行為一個很好用的方法，透過行為心理學的制約，加上「增強物」（增強行為的獎勵）或「懲罰」（削弱行為的做法）的幫助，我們可以更快地把正確的交易心態，轉化為實際的交易行為。

主要有四種操作制約方法，接下來會一一幫大家介紹，並提供兩個常用的時機：

一、正向增強（positive reinforcement）

這個方法是在我們期望的行為出現時，給我們有興趣的獎勵。例如從事交易時，當我們在正確的地方做出停利、停損出場，使我們大賺或少賠，當天交易結束後可以去喜歡的餐廳吃大餐，犒賞自己正確的交易行為，增加日後維持正確交易行為的延續性。

二、負向增強（negative reinforcement）

這個方法則是在我們期望的行為出現後，移除掉我們不喜歡的事物，例如專業操盤手，因為不良的交易行為可能會被風險控制部門給責難，為了不被責難，他選擇做正確的交易行為。

三、正向懲罰 （positive punishment）

這個做法是當我們出現有問題的交易行為時，給予我們討厭的懲罰，例如當交易者做出不合理的攤平凹單，導致嚴重虧損時，限制他交易一天，做為處罰，以減少類似的問題交易行為產生。

四、負向懲罰 （negative punishment）

這個做法是當我們出現有問題的交易行為時，移除掉我們喜歡的事物，例如在交易時過度槓桿造成虧損，我們就把一個年度的旅遊基金給沒收，讓交易者下次警惕，不會再出現有問題的行為。

看到這四個行為的訓練方式，你一定會想，這些訓練方式要在什麼時機使用？酬賞跟懲罰的頻率又要怎麼設定會比較好呢？關於養成行為的時間，心理學家也有做過研究，分為以下兩點：

一、固定時距（fixed interval）

每次給予酬賞與懲罰的時間間隔都一致，例如每月交易檢討時，就會針對正確與錯誤的交易行為，實施酬賞與懲罰。

二、變動時距（variable interval）

每次給予酬賞與懲罰的時間間隔都不同（但是平均的時距要一致），例如在一季裡面預計要給自己的交易行為做3次的考核（酬賞與懲罰），但這一季裡考核的時間不要以每個月來做計算，而是隨機抽取3次的交易行為來做考核。

心理學家在研究時發現「變動時距」是對增強行為最為有效，因為行為者「無法預期」行為的增強物什麼時候會出現，所以會不斷地去做期望的行為、減少問題的行為，進而達到正確行為持續維持的效果。

這也是為什麼那麼多人會沉迷於抽獎、賭博這類的獲利行為，因為這些獲利的增強物出現時機很不固定，所以對行為的延續性很高，讓類似賭博的行為很難戒掉。 書名：《在交易的路上，與自己相遇：找出你的交易心理優勢，戰勝投資心魔》

作者：李哲緯（鮪爸）

出版社：方舟文化／讀書共和國

出版時間：2023年6月7日

許多人認為，看了投資書、聽了交易者的分享、課程，就能夠找到投資的聖盃，成為交易贏家。然而，縱然書中跟課程裡出現了交易的聖盃，但那也不是你的聖盃，因為你還沒透過想法轉換成行為的方式，來實踐你的交易。

試著把上述技巧，在正確的時機妥善運用吧！相信你一定能夠把吸收到的交易知識應用在市場當中，走向交易贏家的道路。

此外，這些方法也適用於生活其他面向，如果你想戒菸、戒賭、減肥等，都能透過這種古典制約的方法，讓你的行動更容易被執行跟延續，不妨嘗試看看。

●本文摘自方舟文化出版之《在交易的路上，與自己相遇：找出你的交易心理優勢，戰勝投資心魔》