告別聊天句點王！第一步首先要改變這個對話方式

文／芝山大補

愈是「沒有內容的話題」，愈能搞好人際關係

．無法和第一次見面的人聊天 ．在工作場合談話氣氛總是不夠熱烈 ．得不到前輩的關愛 ．和朋友聊天不夠盡興 ．和心儀的那個人無法縮短距離

會翻閱本書的人，大概很多都有上述的困擾吧。也就是聊不久、聊不嗨的煩惱。

尤其很多人是在面對特定對象或場合時，沒辦法炒熱場子——「為什麼那個人講話這麼會帶動氣氛？」、「只有在公司說話會很卡」、「不擅長面對陌生人」等。

面對這種狀況，很多書上提供的解決方案就是「仔細傾聽」、「找出共通點」、「反應誇張一點」。

當然，這些聆聽和反應方式很重要。但是，在這之前還有一件最重要的事。

那就是降低對話的門檻。

面對特定的對象或情境之下，談話內容總是很乾，理由非常簡單。

因為你覺得跟那個人、在那個場合下，「只能談有內容的話」。

在談話時很多人都會找可以互相拋接球的話題，試著從「最近還好嗎？」、「有沒有什麼好玩的事情啊？」、「最近怎麼樣啊？」這類看起來可以活絡談話的主題開始下手。

但是這麼做卻拉高了對話的門檻，創造出很難聊天的氛圍。

愈是想要找有內容的話題來達到溝通的目的，對方就愈會感到「一定要言之有物」，而開始選擇說話的內容。

彼此都是處於劍拔弩張的緊張狀態，拉高了「談話的門檻」。

「很好聊」的人，會積極穿插沒有內容的對話

會讓人覺得「這個人很好聊」、「跟他說話很開心」的聊天高手，會積極的在談話中穿插一些沒有太大意義、無關緊要的話題。

．總覺得今天皮膚乾乾的。 ．你看！這裡的收訊竟然只有一格。 ．你看有貓咪耶！

這些沒什麼內容的發言，可以大幅降低會話的心理門檻，讓對方容易搭話。

仔細想想，會自然聊開來的好朋友、容易攀談的前輩、相處輕鬆自在的戀人，不就都是講很多沒有意義的話？

事實上這正是會話門檻降低的理想狀態——是否穿插沒有內容的話題。

此一簡單的差異，就是「好聊的人」和「不好聊的人」的分界線。

書名：《最強暢聊法：笑神助攻！越聊越開心的說話術》 作者：芝山大補 出版社：如何／圓神出版 出版日期：2022年12月1日

老實說，藝人也是為了要降低談話的門檻，而刻意的說些五四三。例如平成NOBUSHIKO的吉村，就深受其他藝人好評：「跟吉村在一起很好表演。」其中一個理由，我想就是因為吉村會降低說話門檻。

吉村經常在節目一開始大聲嚷嚷一些有的沒的，不過卻因此降低了談話的門檻，讓其他人更容易開口。相反的，如果一開始就想要說得有趣又精彩，就會營造出「不言之有物就不能開口」的氣氛，門檻拉高後就很難暢所欲言。我熟識的電視製作人曾說，在會議或節目裡「說些無聊的話是絕對必要的」。就是因為有人說出「完成度10分」話，其他人才會慢慢說出「20分、30分」的話，促進談話氣氛活絡。

圖／如何出版《最強暢聊法》

談話中「沒有內容的話題」，可以一下子讓氣氛熱烈起來。

尤其是談話開頭時有意識的說些沒有內容的話，可以打破心理屏障，就連面對以往無法順暢開口的人，應該就能聊開來。此外，也可以運用於LINE或WeChat、會議等場合，很容易就可以帶動談話氣氛。

首先就在談話中積極地說些無關緊要、沒有內容的話題吧。

就從這個地方開始試試看吧。

●本文摘自如何／圓神出版之《最強暢聊法：笑神助攻！越聊越開心的說話術》。