湯茹君／日治房舍裡的銀髮科技課

清晨的陽光照耀在苗栗苑裡山腳國小日治宿舍群，透過玻璃窗，溫柔地灑落到房舍內的榻榻米上。推開房舍的木門，一股懷舊的情緒湧上心頭。然而，房舍除了乘載歷史的低語，如今更成為銀髮長輩學習手機操作及數位課程的場所。

「阿姨，您試著對手機說：『請幫我找關於山腳宿舍群的歷史介紹。』」志工耐心地引導著。長輩們略顯生疏地拿起手機，臉上帶著既好奇又緊張的神情，緩緩開口。當AI助理清晰地朗讀出答案時，教室裡爆發出一陣驚喜的笑聲。

這是一幅極致的「跨時代對話」畫面：舊房舍見證了日治時期的風霜，如今卻成了「新科技課程」的教室。古樸的木造結構、雅致的緣廊，似乎在默默支持著這群銀髮長輩，勇敢地向嶄新的數位世界邁進。

對長輩們而言，學習正確使用手機App和運用AI，不僅讓他們享受科技帶來的便利，更獲得成就感。這一系列課程的深度超乎想像。長輩們不只學會基礎操作，更學會運用最新流行的圖像生成工具，發揮創意：有人用AI為自己和家人創作獨一無二的公仔圖像；還有長輩將自身表情和口頭禪製作成一套專屬的表情貼圖，在家族群組裡「現學現賣」；甚至有人利用軟體輕鬆安排了一趟三天兩夜的家庭旅遊行程，這些驚豔的學習成果讓長輩獲得兒孫們的「另眼相看」。

這場老屋裡發生的學習革命，最動人之處就在於它帶來的生命轉變。在充滿懷舊風的日式建築學習最新的課程，彷彿讓生命「開展出新的樣貌」。長輩們不再只是被動地接收新知，而是主動地探索世界；不再只活在舊時的回憶中，而是以開放的心態擁抱未來。他們臉上洋溢的光彩，比窗外的陽光還要明亮。

山腳日治宿舍群的每一次呼吸，都充滿著歷史的厚重，但因為這堂特別的「未來課」，它也同時承載了生命無窮的可能。

歲月沉澱的老屋，遇見了尖端科技；遲暮之年的長者，開啟了智慧新篇。這場發生在苑裡的「新舊共學」，證明了生命的熱情與學習的動力，永遠沒有界線，只有持續不斷的開展。