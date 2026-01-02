宮之勤／維修家電自己來

連續參加兩期社區大學的小家電維修課程後，除了增進對小家電構造的認識外，也有些維修電鍋及電扇的實作經驗，因此走在路上三不五時就會瞄一下有無壞掉的電扇可讓我當試驗品，或到朋友家時順道詢問有無壞掉的小家電可供練習。在課堂上看到同學們拿著各式各樣的大小家電來維修，真是有趣極了！老師根據多年經驗耐心地教導我們，可惜因為上課時間有限，太複雜或缺零件的家電一律由老師帶回去慢慢檢修，再次上課時，這些家電重新擁有生命，失靈的電鍋能加熱炊飯、電扇葉片也能順利轉動。

今年社區大學配合經濟部能源署宣導，將節能減碳與零廢棄策略結合，希望學員走入社區推廣從源頭減少廢棄家電，維修後的家電不只環保，也能省荷包，因此計畫性地在社區成立維修工作站及維修志工隊，陸續展開免費維修活動。社區居民先登記要維修的品項，活動當日「排隊看診」，看到民眾拿著修理好的家電走出來，滿臉笑意地直誇原來只要更換零件或上些潤滑油，物品就能再戰幾年，讓人非常有成就感。

而日常也變得方便許多。某天正要煮晚飯，發現左側瓦斯爐怎樣都點不著，我試著直接轉到大火，但一放開開關便熄火。怪的是常用的右側爐火很正常，回想老師在課堂上教的檢修流程，先查看電源是否正常供應，確認瓦斯已關閉後，才取下瓦斯爐架檢查爐心；發現左側爐心與右側卡榫固定的方向並不同，調整好左側卡榫、順好管路，並將爐心外圍的髒汙清理乾淨，重新試著開啟瓦斯──火焰順利點燃，我開心地敲了三下鍋子，可以開火啦！

原來透過課堂學習，我已確實記下維修檢測的SOP，抽絲剝繭找出問題。老師曾說，他出勤維修的報價都是五百元起跳，即使無法維修也會收取車馬費，回想過去請鎖店開鎖，師傅亦有說明基本車馬費四百元，水電師傅也有基本的報價，儘管我是基礎班，應該也為自己省下了三百元吧。