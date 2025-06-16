李廖潘子／用千元SPA承擔千萬債務

許多人對於身負巨額債務的人還能去吃喝玩樂頗有微詞，好似負債之人必得過著淒涼悲苦的暗黑生活才算對得起大眾。我有位朋友因為先生做生意失敗，讓她背負上千萬元的債務；為了還債，她籌錢開了一間蔬食早餐店，因為食物美味、環境整潔，半年後營運漸趨穩定。近來，她會在月休日去做千元SPA，小鎮開始閒人耳語不斷──她不是負債千萬，怎麼還有臉去做SPA享樂？

一日近午，我到她店裡買素食手捲，見到一位身著黑衣的高壯男子正向她拿錢。男人離開後，她告訴我，每日凌晨三、四點便得起床備料，十分辛苦，但每日能有三千多元的收入，便讓她疲憊感稍減。然而一接近營業結束的時間，討債人即出現，一日辛勤工作的收入便化為烏有。她心中又怨憤又無奈，先生性格又軟弱，生意失敗後一蹶不振不說，後來還落跑將所有債務丟給她一人扛；由於信用破產的先生以她的名義借錢，她欠了債，還錢是天經地義，但心中的不甘卻無人可傾訴。

有天，疲倦不已的她私藏了一千元沒有交出去，然後去做了SPA，隔天精神飽滿地開店工作，中午見到討債人到來，也不覺得他討人厭了。她發現一千元的SPA能讓她更有力量去面對千萬債務。此後，她持續每月做一次SPA，相信終有一日能還清債務。

我很欽佩她不退縮、不躲避，勇敢承擔起先生留下的爛攤子，還能從每月一次的SPA中找到還債的力量。在我眼中，這千元SPA一點也不奢侈，可說是物超所值。