心玲／善待一生相伴的人

聯合報／ 心玲

與一生相伴的人，老來若還能如初見時新鮮歡喜，該有多好？這並不容易，或許因為我們在同樣環境及慣性之故，漫長年歲下只剩下相伴與依賴感吧。

我和先生長年各自忙於工作，為了理想打拚，渾然未覺緩下來的日子，還得磨合各自不曾改變的性格；以前就是眼不見為淨，各自安好罷了。現在一睜開眼迴避不及，就是彼此相伴的日常，只因使你不孤單、使我不害怕，這樣的共通成就鶼鰈情深形象，覺得很做作。殊不知日常互動的酸言醋語傷人至深，常想，會不會獨自一人即可，何須深植仇視卻要相伴同行呢？

人老了若仍自以為是，看不慣的總要批判一番，不思變通、不願包容，把自己的路愈走愈窄，必定令相伴的人疲憊。於是捫心自問：我放不下的或許是依賴，但我不會鐵齒一切，給自己留些彈性，真的會可愛些。

多希望在老去的歲月中，多一分心思去理解另一半的不愉快，得以釋放自身的糾結，心若柔軟才能接納，不再經心太多的情緒垃圾，最終，仍要好好地「陪伴」與「被陪伴」。

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