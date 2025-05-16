那個星期天午後，應邀觀賞一場別開生面的「春日和韻」鋼琴演奏會，表演者年齡小至五歲大至十七歲，還有一位稍微年長些，共二十餘人參加。兩位男女主持人既是當天的表演者，還是年僅十歲的小朋友，真是一次大膽的嘗試，孫子恰好肩負本次主持任務。

小學五年級的孫子學琴四年半，期間上台表演數次，小至成果發表會、檢定考，中至外面機構舉辦的比賽，大至校慶等慶祝活動，勉強算見過大場面，但拿起麥克風登上主持台卻是第一次；我則是到了現場才知道孫子除了合奏、獨奏外還要擔綱主持，兒子未提此事，大概是怕我這阿嬤會擔憂到睡不著覺吧！

這場鋼琴盛宴共二十八個曲目，孫子表演的三人合奏是〈In the Groove〉，曲調悠揚，三人配合度佳，因此頗受好評；獨奏則選了〈Rush E〉和〈Chopin Waltz Op 64 No.1〉，即〈Rush E〉轉調成〈小狗圓舞曲〉，輕快熟練，轉調技巧優美，同獲滿堂彩。

最讓我讚賞的是主持的部分，兩位小朋友氣定神閒，一搭一唱頗有大將之風，台風穩健、口條清晰，表現可圈可點，更重要的是台詞很生活化。事後聽媳婦說，腳本是指導老師帶著兩位主持人，花了四次、八小時共同完成的。先由老師講述表演者的興趣愛好和特長，兩位小朋友再以他們能懂的用語寫出來，表演前一天媳婦再陪同順稿，難怪完全沒有違和感；介紹表演者出場時，每每博得觀眾會心一笑或哄堂大笑，更難得的是有不少英文曲目，也都能流利地念出來。

一場成功的音樂會除了表演者日積月累的練習外，老師及家長的付出更是功不可沒。就如同指導老師說的，學鋼琴並不是要他們成為鋼琴家，而是希望在生活中能有音樂陪伴，我則從孫子樂在其中的模樣，欣羨音樂帶給他一個快樂的童年。