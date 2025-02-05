【烘焙樂5-3】江舟航／甜點師的魔幻食刻

蜂蜜蛋糕的魔術

出身高雄六龜的我，兒時對蛋糕的印象，是父親從鎮上唯一的糕餅店買來的巧克力水果蛋糕。巧克力口味的戚風蛋糕體，內層抹上厚厚的巧克力鮮奶油，再鋪滿由罐頭水蜜桃、櫻桃果碎及草莓果醬組成的綜合水果內餡，外層淋上一層苦甜甘納許醬，從外觀到風味完全符合小朋友的愛好。一刀切下，層次分明的切面，猶如荖濃溪沖刷而成的十八羅漢山陡峭立面，堆疊著兒時對未來的純真想望，常令我流連忘返。後來成為甜點師，巧克力水果蛋糕也成為客人最喜歡的品項之一，不論是作為慶生的蛋糕，或小孩彌月的長型蛋糕禮盒，都相當適合。對我而言，也像是透過自己雙手，獻上對生命的祝福。

自小就喜歡在廚房玩耍，有一回姊姊不知從哪得到了蜂蜜蛋糕的食譜，我們好奇地依照步驟，用奶奶雜貨店用的磅秤量麵粉，雞蛋和砂糖以手動式打蛋器拚命打發成泡狀，再與蜂蜜、沙拉油拌勻，倒入底層抹滿乳瑪琳的盤子中，大同電鍋外鍋對入兩杯水，等待「啪」一聲開關跳起，「哇！蛋糕完成了！好像在變魔術！」當時父親擔任六龜圖書館館長，常有朋友或同事來拜訪，我便會端著自製的蜂蜜蛋糕招待大人，他們的稱讚及品嘗的笑容，總令我心滿意足。

從備料、製作、放涼、分切、擺盤，到端上茶几的那一刻，這兩個小時也是我獨享的魔幻食刻。

兒時慶生的巧克力蛋糕，是江舟航最甜美的回憶。圖／江舟航提供

以舌尖品嘗文學滋味

興趣使然，高中選擇就讀餐飲科系，退伍後決定創業。2013下半年，在一次市集中遇見正在籌備三餘書店的尚恩，幾次討論後，決定將工作室設置在書店的三樓廚房，騎樓擺放三輪車販售外帶式甜點，二樓的咖啡廳則能品嘗到我特製的文學甜點。

文學甜點的概念是透過閱讀經典作品，如夏目漱石《少爺》、費茲傑羅《富家子》、余光中《西子灣的黃昏》和葉石濤《巧克力與玫瑰花》等，將讀後心得、主角個性及書中象徵性物件等素材，轉譯成各式味道。也與獨立出版社合作推出「暫時無法安放的」、「午夜巴黎三部曲」及「杜斯妥也夫柯基」等文學甜點，並於新書發表會現場同步推出。二樓吧台不時有客人好奇詢問：「什麼是『再見柏林』？」要解釋背後的概念，應該常令店員感到困擾吧！

同時我陸續探訪南部產地並蒐集故事及食材，如萬巒百香果、萬丹紅豆、大樹鳳梨、旗山香蕉、潮州花生醬、六龜山茶等，希望以此增添人文風味。而後常受邀到曾取材的鄉鎮社區交流、舉辦甜點培力工作坊，算是我答謝大家款待的回禮。與出版社合作出書、到社區從事教學的三年後，我開設了「日食生活」甜點店，一次在好友榆橙的介紹下認識了日本藝術家團隊「山鳩舍」，他們品嘗了小陽餅及鳳梨酥，邀請我在「森道市場─台灣日和」市集販售台味糕點，牽起後續與大阪、沖繩等店家合作的「台灣小吃／糕點教室」工作坊的緣分。

我將在地食材融入糕點，或以台灣飲食文化為主題，端出酸菜白肉鍋、紅糟肉刈包、酸辣湯餃、鍋燒意麵等，在學員品嘗時介紹來源及故事，並分享愛店歡迎眾人來台觀光。

江舟航將文學與甜點結合、蒐羅在地食材故事，編寫了數本地方誌。圖／江舟航提供

南方走讀帶來的甜蜜

雖然後來因疫情結束了甜點店的店面營運，回歸個人「食宴室」模式，以產地書寫、料理教學及預購式甜點販售，申請進駐左營建業新村。舊城的飲食文化相當多元，我探訪左營、楠梓周邊的傳統市場及店家，也採訪記錄眷村媽媽的家常菜，推出「航+帶路：菜市場小旅行」，每回協同一位文史工作者介紹周邊文史，再由帶隊逛菜市場採買，一起手作當地風味，並將此模式複製到家鄉六龜，獲得諸多迴響，更因緣際會編寫了《旬覓：左楠飲食人文小誌》與《六亀裏：風土農食誌》。

當碰觸到各式小農當令食材，與遊客介紹庄里熟悉的叔叔阿姨，研發書寫特色食譜，站在講台上教學及演講，與日本民眾分享台灣飲食文化……這些不斷流轉的瞬間，都是那位九歲時誤打誤撞的男孩，為我創造出的魔幻食刻。