【烘焙樂5-2】莫茲晶／一切從Butter, Cheese, Ham開始

烘焙飄香的童年記憶

＂Butter, cheese, ham.＂這三個單字是爺爺從英國人船上學到的英文，也成了我們家族故事的序曲。

爺爺年輕時在英國人的船上當廚工，學會製作麵包和煮咖啡，這些手藝不僅養活了他的餘生，更成為我們家族傳承的起點。後來爺爺選擇在馬來西亞沙巴定居，開了一間小小的咖啡店。爸爸經常回憶起那段日子：「每天清晨不到四點，我就得起來揉麵糰，阿伯負責炒咖啡豆，那時候我才上小學呢……」

店裡飄散香醇咖啡和新鮮麵包的美妙氣味，始終縈繞著我們家族。後來爸爸和阿伯一起開了一間麵包店，爺爺命名為「萬民興」，意即希望萬民都開心，幾年後又新開了「莫之家」。爸爸常在廚房裡研究各式各樣的食譜，讓我從小便生活在充滿麵粉香和奶油香的空間中。

家中有兩個儲藏室，裡面擺滿令人眼花撩亂的烘焙材料，醃漬櫻桃、葡萄乾、堅果、不同筋度的麵粉等，有的材料散發濃郁芬芳，有的放久了則會產生可怕的味道。對當時的我來說，這兩個儲藏室彷彿是專屬的祕密花園，裡面的瓶瓶罐罐有如魔法道具，能變化出無窮的驚喜美食。

每逢過節，廚房總是忙碌無比，爸爸埋頭烤製各種節慶糕點，媽媽負責製作不同風味的餡料，我則像小跟班一樣，最喜歡待在爸爸身邊看他裝飾蛋糕。

一台小烤箱開啟的療癒

大學畢業後，我進入研究所，遠離家鄉，開始一段獨立生活的日子。繁重的學業和對未來的不確定性，帶來沉重壓力。那段時間，生活只剩下書本與課業，感覺自己被困在一個狹小的方框裡，毫無自由可言。直到某天，在大賣場購物時看到一台小型烤箱，心血來潮地買回家，是自我療癒的開始。

從那時起，每逢周末我便躲進廚房，翻開一本又一本的食譜開始鑽研。最初只簡單地烤些餅乾或磅蛋糕，漸漸地，熱情愈來愈深，甚至開始嘗試調整食材比例，創造出屬於自己的味道。這不僅讓我找回記憶裡的熟悉感，也提供了無形的喘息空間。

成為心理師後，剛開始執業的那些年，我不時陷入自我懷疑，總覺得自己的努力還不夠。每當諮商結束，腦海裡便會響起熟悉的聲音：「是不是還能做得更好？」這份對自我的要求，有時幾乎讓人喘不過氣。

於是，到了周末，我一如既往走進廚房，和起麵粉開始揉捏。這個過程彷彿是種正念練習，讓我從繁雜的外在世界中抽離，搓揉麵糰的觸感、測試食譜的細微變化、調整烤箱溫度的精準，都讓我重新專注於此時此刻，與自身的感受對話，重新找回對生活的掌控感。當我看著麵包在烤箱裡慢慢膨脹，蛋糕慢慢長高，空洞的內心似乎也跟著一點一滴地被填滿。

以簡單的三種材料製成的酸種麵包，滋味豐富，最令莫茲晶著迷。圖／莫茲晶提供

酸種麵包的簡單與豐盛

除了自我療癒，烘焙也讓我體會到分享的喜悅。當親友品嘗我的手作、露出滿足的笑容時，喜樂便一湧而上。更令人感動的是，當我主動與他們分享這份心意，他們也會以自己的方式回應──無論是自種的農產、特殊食材或小點心等，讓我體悟到，烘焙不僅是與自我的對話，同時是人與人之間有溫度連結的橋梁。

在我所做過的烘焙作品中，個人最著迷的是酸種麵包。這款僅以再簡單不過的食材──麵粉、水和鹽製作的麵包，能變化出極為豐富的滋味。每次飼養酸種，感覺像是在照顧一個生命，觀察它如何隨著環境的變化而發展，既神祕又獨具魅力。一片酸種麵包搭配有鹽奶油，便能帶來多層次的風味，就像在這個複雜的世界裡，真正的美好往往藏身於最簡單的事物之中。

對我而言，烘焙不僅是一種飲食上的滿足。它教會我如何用最簡單的材料創造無限可能，也提醒我珍惜日常中的平凡。每一次與家人朋友分享手作的過程，提醒著我人與人之間的連結有多麼珍貴。

烘焙不僅是一項技能，更是一種生活美學──在搓揉麵糰中與自己同在，在分享中感受愛與支持，在簡單中品味人生的豐足與美好。

●作者簡介： 格瑞思心理諮商所專任諮商心理師。生長在烘焙世家，熱愛烘焙，曾幻想辭職轉行。因看重生命對話，珍惜與來訪者的相遇，目前仍擔任心理師。烘焙成為與自己對話的方式，並藉此重拾力量，回到工作中陪伴他人。