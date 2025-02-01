【年菜就愛這一味‧插畫展】豆寶╱簡單但執著的家味道
長輩都不在了的年節，沒有傳統的禮俗和繁複的規矩，生活就是日常的表現，簡單、靜謐。
孩子都上了大學後，很少回家吃飯，我先生幾乎每個月都會燉上兩次紅燒牛肉湯，煮碗麵或做成燴飯，燙一小把青江菜，蒜苗是點綴，香氣更是提升湯頭的靈魂；方便簡易的一餐，每每孩子回到家就會被那熟悉的香味征服，即使在外面吃飽了，還是要來上一碗。
今年的年夜飯桌上依然必備紅燒牛肉湯，對孩子而言，那是爸爸的味道，是餐桌上親情和記憶的連結，是簡單但執著的味蕾享受，是家庭文化傳承和美麗記憶的呈現。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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