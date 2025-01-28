【年菜就愛這一味‧插畫展】Croter／菜頭粿
爸媽是從雲林來台北當學徒的世代，小時候的年夜飯菜色，坦白說跟「好吃」沒有關係，多是因祭拜需求所衍生的三牲，除夕時形體最完整，慢慢地會變成火鍋裡翻滾模糊的樣子。
多年前媽媽因信仰吃起全素，煮食簡化，年夜飯也全素。那些雞鴨魚蝦，只剩下爸爸繼續燃燒家傳總鋪師的熱情，用兒孫愛吃當作藉口，跟媽媽擠在廚房，進行一場葷素對決。
不用煎魚剁雞的媽媽，年夜飯簡單許多，定要親手製作的，是不嫌麻煩地將白蘿蔔刨絲悶煮、與米漿攪拌後再放進籠床（lâng-sn̂g），先小火再文火蒸炊定型的菜頭粿。菜頭粿也變成至今春節期間神明桌與餐桌上唯一不變的定番。喜歡吃煎得鹹香的菜頭粿的我，小時候其實是吃醬油配粿；中年之後，圖的是滿桌紅綠魚肉中的一方白玉清淡。
至少，不會丟進火鍋裡煮吧。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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