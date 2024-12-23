意小路／當我成為居家照顧服務員

原先在職場工作的我想轉換跑道，瀏覽徵才廣告時，發現一份還不錯的工作，就是居家照顧服務員。

應聘之前，必須先行上完基本的平台課程，再報名由政府開設的照服員訓練專班，透過六天的學習，了解照服員到案家服務時，移位、沐浴、備餐及陪同外出等訣竅與需要留意的細節；好比許多長輩患有骨質疏鬆，攙扶下床時務必要謹慎，同時更要仔細了解、觀察案家長輩的生理機能狀況，有時透過物理治療和復健，就能讓長輩恢復肌力等功能。講師分享了許多案例，同時提醒我們進入案家時應有的權益，包含別忘了佩戴護腕、護腰等護具保護自己的身體，以及服務之時與親屬溝通的訣竅，供我們作為參考及服務的依據。

現在政府主辦的長照2.0（甚至於3.0的在宅醫療 ) 提供多樣化選擇，不管是日照／住宿型機構或社區整合等，不但能協助無法自理的個案或家庭，也能輔助個案逐步恢復自理功能，而不是讓照服員取代他本來就會做的事。

服務至今，印象最為深刻的案家是位退休的英文老師，因跌倒導致無法自行下床，移動得靠旁人抱上輪椅，也需要旁人協助沐浴、餵食。日復一日的照顧下，案主從孱弱不語進步到能慢慢與人互動交談，讓我非常開心。

好景不常，某日早晨，我一如往常進門向老師道早安，她總會發出聲音回應我，那天卻是一反常態的安靜。我靠近床邊輕拍她的手背，觸感竟一片冰涼……此時外出的家屬返家，我立刻請家屬試著呼喚，並通報119。等待的同時，家屬不斷做CPR直到救護人員接手，經過一番搶救，確定老師已前往耶穌的懷抱，得以安穩地休息了。

從初始的不熟悉到如今的駕輕就熟，我很感恩相遇的每個案家給予的服務機會，並督促著我不忘持續增進專業知識。同為居服員的朋友，不時互相鼓勵打氣、分享醫護相關影片共學。

在這個生活步調快速的社會裡，闔上大門的家家戶戶少了農業時代的來來往往，人口不斷老化，若非家庭訪視，很難察覺到不同類型的長輩需求，而照護是漫漫長路，有時僅是數小時的到宅服務，便能帶給家屬極大的身心支持。而當看見服務的長輩身體狀況慢慢好轉，就是身為居服員的我，最開心的事了。