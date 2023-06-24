蔡怡怡／陪婆婆「挖寶」

連假期間，我們忙著把舊家清空。八十幾歲的婆婆懊惱叨念，說她年輕時買了那麼多好料子的漂亮衣服都捨不得穿，現在新家塞不下這麼多衣褲，櫃子裡的新被子和毛毯也不曾拿出來用，「以前怎這麼傻……」

我對婆婆說：「媽，現在還來得及呀，因為賣房，剛好有機會好好看過一遍妳的東西，妳挑選最想要穿的衣服、把最喜歡的東西帶回台北。」但婆婆的負面情緒已經爆發，嚷嚷道：「昨晚我就睡不著覺！這麼多東西怎麼收？我的脊椎痛到受不了……」甚至任性地表示要把所有東西都扔了。我只好試著轉移老人家的注意力，要先生帶她去廚房吃點水果，「洗耳恭聽」八卦往事，接著我溜到她房間翻箱倒櫃，四處塞了一些鈔票和零錢。

吃完午飯，全家人繼續進行清空大業，我將下層的抽屜拉出來抬到床上，好讓婆婆不用彎腰，進行「要與不要」的分類，我翻著皮包，故作驚訝：「媽，這皮包裡有個紅包袋耶！」她打開紅包袋，一看有兩張一千元，問：「這皮包是什麼時候用的？我都忘記了，妳看這是現在的錢嗎？」我佯裝檢查，回答：「對，是現在的一千元，而且是真鈔，說不定等下我們還會發現黃金首飾哦！」

婆婆開心地笑了起來，把錢放進襯衫口袋，頓時像喝了提神飲料，一下子從櫃子角落發現五十元，一下子從盒子裡發現十元，連抽屜底部都有一元、五元、五十元零錢。「媽，妳怎麼這麼有偏財運，連整理東西都能找到錢。我在樓下廚房也看到一罐零錢，等下我們休息時拿給妳。」最後我們還找到一些被婆婆遺忘的首飾。

最近受「好人一生平安」貼圖啟發的我，加碼讚美婆婆：「媽，妳的氣質出眾、皮膚又這麼白，妳戴這些首飾閃閃發亮耶，走到外面會不會被綁架？」婆婆笑得很甜：「我都老了啦，皺紋這麼多，誰要綁架我，夭壽喔！」我們邊挖現金與首飾，邊整理衣物，度過了一個愉快且有「戰鬥力」的下午。