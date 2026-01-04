劉洪貞／記得要給她一張好床

鄰居九十三歲的張爺爺，身體一直很健康，耳聰目明、手腳靈活，每天早晚都會到住家附近的公園散步。

前陣子他忽然被樹枝絆倒，跌了一跤，住院後發現是中風，必須住院觀察幾天。張奶奶年紀已大，無力照顧忽然倒下的爺爺，於是請來一名印尼臨時看護。

看護叫阿立，她的雇主剛走，正好有空檔，仲介便安排她來幫忙。阿立照顧長輩溫暖又貼心，爺爺出院後夜裡常因疼痛無法安眠，所以總是為此向她道歉，她每次都溫和地回答：「爺爺，我不會辛苦，這是應該的。」

此外，阿立看到爺爺白天一直昏睡，就會坐在他身邊，要他說故事給自己聽，或教他唱印尼歌，希望讓爺爺消耗一些精神，晚上睡得穩。爺爺和奶奶很肯定阿立，請仲介協助她留在家裡幫忙。

由於阿立是臨時來的，張家一時沒有現成的床鋪，便讓她睡在簡單的折疊床上。爺爺覺得這樣太虧待阿立，要奶奶去買一張好床給她，然奶奶因忙就忘了。

前些天，張爺爺忽然因感冒感染過世。他過世後，奶奶每天都夢見爺爺說：「記得要給她一張好床，讓她睡得舒服些。」一開始奶奶沒在意，只覺得自己恍惚了，直到連續夢了七天，她帶著阿立去選了一張喜歡的床。

新床送來那天，奶奶告訴阿立，這是爺爺送妳的。