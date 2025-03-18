【這個職業有祕密：瑜伽老師篇】陳廷宇／醒過來才能真正練習的瑜伽睡眠

「瑜伽睡眠（Yoga Nidra）不是用來睡覺的，而是……」每隔一段時間我總會在課堂上重複這句話，一邊說，一邊饒富興味地觀察課堂上學生們的表情，有些人失望之情溢於言表，彷彿聽到他們心中吶喊著：「啊，我就是要來休息睡覺的啊！」有些老同學則會露出會心一笑，靜靜聽著這個不時出現的「咒語」。

睡覺就可以做瑜伽？這不是太棒了嗎！

睡眠是老天給人類最好的禮物，是重要的生命能量來源，在每一天的睡眠中我們深深被療癒、被滋養。諷刺的是，在現代高壓緊繃的社會環境下，失眠成了嚴重的問題，甚至是疾病，於是所謂的瑜伽睡眠成了放鬆助眠的解方。

曾經我也和初次接觸瑜伽睡眠的朋友有相同想法。多年前，我在斯瓦米‧韋達（Swami Veda Bharati）老師的邀請下，參加為期近三周的瑜伽睡眠研習會。那時心裡想著，竟然有瑜伽睡眠？睡覺就可以做瑜伽？太棒了！這豈不是太適合工作壓力山大，一天到晚想著能坐著就絕不站著、能躺著絕不坐著的懶人如我嗎？然後開開心心訂了機票，遠赴當年路況極差，車程需要花上近十小時的喜馬拉雅瑜伽傳承學院上課。

沒想到，研討會上是來自世界各地的醫學專家、吠陀學者及資深的瑜伽老師，大家齊聚一堂，在三周內做了密集的學術討論、實做實修瑜伽睡眠系統練習。我這才知道，大家都喜歡的攤屍式（大休息）是最難的練習，做瑜伽睡眠不但要在睡眠時保持清醒覺知、專注而放鬆，還要深入經驗、穿越《曼都基亞奧義書》中所詳述的「醒境──清醒」、「夢境──作夢」、「眠境──深眠」和「第四──圖瑞亞（Turiya）」四個意識狀態，最終目標則是與真實的自我相遇，實證生命實相，開悟解脫。

這四個意識狀態也被濃縮在宇宙第一個音聲，第一個咒語「Om」（嗡）的四個音節：A、U、M、無聲中。這是一趟認識自己、連結宇宙智慧、邁向開悟的偉大旅程，是一趟揭開生命從顯化所有到回歸意識源頭的奇幻旅程。

「瑜伽睡眠」是瑜伽士才能真正掌握的奧祕，也是我摯愛的斯瓦米‧韋達老師經常使用的練習。透過它帶來的深沉放鬆與休息，斯瓦米‧韋達每天只需要三小時的睡眠，就可以維持經年累月忙碌的教學生涯，而不感到疲倦。

我曾陪伴他到世界各地教學，有時長途旅行或長時間疲累導致他身體不適，他會在課堂上說：「我需要三、五分鐘靜默一下。」然後閉目凝神，進入瑜伽睡眠練習中的心竅（心的洞穴），快速療癒自己，接著再繼續講課，好似剛剛的病痛沒有發生一樣。

起初遇到他身體不適，我不免緊張，想著是否要求助醫護人員甚或叫救護車，然而，在他安詳寧靜的眼神示意下，我將自己的心神穩定下來，靜待他恢復，全然地信任與臣服。

每次上課都睡著了，這樣練習有用嗎？

斯瓦米‧韋達從來沒有到學校正式上過一天課，但從九歲就開始講授《瑜伽經》，還取得荷蘭大學的博士學位，並在美國大學擔任教授，教授梵文及瑜伽哲學。「瑜伽睡眠」也是他用來學會十八種不同語言的方法，當他到義大利教學，想要用義大利語帶領學生們冥想靜坐，便請一位學生以義大利語跟他談話，接著，他進入深沉的瑜伽睡眠中，彷彿進入宇宙的圖書館，隔天就以流利的義大利語演說──儘管學習語言並不是瑜伽睡眠的目的，卻是練習過程中的附帶紅利，這能激發創意，取得和你內在智慧源泉的連結。

近二十年來在分享瑜伽睡眠的過程中，我與許多朋友一起練習，一起一步步理解其中奧祕，而身心產生的細微變化，更透過現代科技裝置被驗證。一位朋友驚訝地告訴我，她戴著監控健康狀態的智慧手錶練習，結束時上面的壓力評估竟然顯示為「0」，她說：「我從來沒有看過壓力是零！」

另一位同學曾和我一對一練習長達近三個月，有趣的是，她幾乎每次上課都睡著了。我們兩人都曾經懷疑，這些練習有用嗎？某次，颱風來襲，我心裡發懶，猶豫著是不是乾脆停課算了，但一想到她從不請假，只好打起精神到協會上課。果然，時間一到，被暴雨淋濕的她準時出現在課堂上。多年來，她總是略帶不好意思地分享，雖然上課時睡著的機率居多，但神奇的是，她的生命和習性卻在不知不覺中改變了，世界照常運轉，生命劇本相同，但她變得更有耐性、更為包容，身心上的一些緊繃、綑綁與習性悄悄地鬆開了。

就如同我們每天早上醒來，總是可以感覺：「啊，我昨天睡得真好！」或是「啊，我昨天沒睡好，作了好多夢！」試問：如果我們睡著了沒知覺，那麼是「誰」在感覺昨天睡得好或睡不好？這個「誰」是誰？這正是千古以來瑜伽哲學重要的命題，也是我們透過瑜伽睡眠練習要展開的神聖旅程。

作者簡介：陳廷宇，Divya，是公視製作人也是台灣喜馬拉雅瑜伽協會理事長，在追求真相的路上遇見了靈性導師斯瓦米·韋達，這才知道真相是和真實自己相遇的過程。