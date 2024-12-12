多年前，曾經從新北坪林徒步十三天，走到台東市。

那時不願錯過任何美景，堅持用雙腳走過每一段路，絕不跳過，僅在走到一個段落後改搭便車離開，到聚落尋找住宿和吃食，隔天再搭便車回到昨天的終點，繼續前行。

說長不短的十三天，我搭了數十次以上的便車，其中兩次令我終生難忘。

我盤算著等等怎麼逃生

第九天，走到台九線253公里處，搭便車到花蓮紅葉溫泉過夜，隔天清晨，準備回到昨日的終點，我再度伸出右手，朝來車打手勢。幾輛車呼嘯而過後，一台黑色廂型車停下，駕駛搖下車窗，是一位塊頭很大、雙手爬滿刺青的壯漢，裡面還有好幾位江湖味很重的男性。

當下我有點後悔，又不能退卻，只好老實說明攔車動機與去向。

駕駛豪爽地要我上車，但不知他們本來就是省話一哥，還是多了我這個外人，大家皆沉默不語，車內氣氛相當凝重。終於，那位讓我上車的駕駛忍不住，試著與我聊天，問我知不知道接近舞鶴的地方，有間「罪犯」餐廳。我聽完愣住，猜想他是否在暗示什麼？我忐忑地表示沒聽過，他微笑道：「等一下帶去你看看。」

他的笑容讓我更加心慌，覺得他不笑還比較好。

儘管從瑞穗到舞鶴不遠，路程卻似乎無比漫長，擠滿了自己一生的縮影。腦海上演許多小劇場，盤算著怎麼隨機應變、怎麼逃生，或大不了把所有財物交出……

突然，駕駛煞車，停在路邊一間以漂流木與自然素材打造的建築物前。那裡有塊招牌，上頭寫著：醉飯餐館。

原來，是同音異字惹的禍，又恰好碰到江湖味很重的便車。謎題揭曉，對方笑得像個大男孩。向他們道謝後我下車繼續旅程，一路上譴責自己疑心病太重，但也因這件事整個人放鬆下來，反而不知不覺走入一樁詭異的事件裡。

他半哄半勸將我載回家

第十二天傍晚，走到鹿野，想提早至台東市區住宿，攔到一位自稱住在火車站附近的有機果農。由於我也租了一塊地種有機蔬果，當下覺得真是有緣，便請對方載我到台東火車站。果農說好，但表示想先載我去參觀他的果園，駕駛期間不斷慫恿我到他家過夜，「別客氣，我家常有大學生來打工住宿，現在就有一位呢。」

參觀完果園，吃了他隨手摘的水果，他半哄半勸地把我載到他家。一抵達，發現很多事和他說的差異極大。他說他家在台東火車站旁，實則位於山頂上，遠望的確會看到火車站，但走路肯定要花幾小時。再來，他口中的大學生我以為是個二十歲左右的男生，沒想到竟是一位歐巴桑，雖然有丈夫，卻和他們全家睡在一起……果農建議我也可以和歐巴桑一樣，與他老婆、小孩全家人一起睡。

這樣的建議讓我開始覺得不對勁，想找個藉口離開時，果農的老婆忽然現身，親切地要我一起吃晚飯，還邀請我在他們家過夜，隔天參加他們的宗教聚會。

她口中的宗教對我來說很陌生，因為想進一步了解，於是客氣地問：「你們的宗教……」話才說一半，原本友善的她，突然暴怒：「幹嘛分什麼你們我們？」我嚇壞了，想立刻逃出這個地方。

掏出口袋的手機，我假裝友人來電，對著手機說出我的方位，請對方立刻來載我。

果農看到老婆發火，覺得很不好意思，打圓場要載我到台東火車站。然而，他老婆更氣了，對著果農大聲咆哮：「他不是很會走路嗎？從新北走過來，就讓他自己走下山！」

藉著這句話，我找到機會，立刻從果農家狼狽逃出。山頂一片漆黑，拿出手機拚命撥打電話，卻都沒有訊號。我連走帶跑往遠方的燈火密集處靠近，大概半小時後，電話接通，趕緊請住在台東的朋友來接我。

後來，某次無意間將此事告訴剛從澳洲打工遊學回來的好友，他說他遇到的更恐怖。

澳洲土地廣闊，車資昂貴，為了省錢，三十歲的朋友和一位美麗的法國女孩決定搭便車到下一個城市。本以為結伴搭便車很安全，沒想到那位駕駛一路上無視朋友的存在，不斷挑逗法國女孩，還硬要把他們一男一女載回家。雖然駕駛只有一個人，後座卻有條兇惡大狗，朋友還秀給我看那件在台灣用四千多元買的羽絨衣，如何被大狗給咬得稀巴爛。

朋友後來覺得再不逃恐怕沒機會，用眼神示意法國女孩，兩人趁車行經市區、停等紅綠燈之際，當機立斷跳車，這才逃過一劫。

聽完他的經驗，我的背脊跟著發涼。

不過，一生在台灣搭過無數次便車的我，也就只遇到一次負面經驗，其他都是美好回憶。想想人生本來就是一次又一次的冒險，若有需要，下次我仍會舉起右手，對來車打出手勢，繼續人生未完的旅程。