邱傑／擁有一幅朱銘先生的畫

朱銘先生離世，我在錯愕中久久不能自已，一直延至今日才想到該記下我難忘的兩則故事。

徐鴻志先生當桃園縣長、吳正牧先生奉派出任縣立文化中心主任後，在文化中心安排了一場朱銘先生的雕塑展。當時朱銘創作以木雕為主，展品大多集中擺設在三樓的第一、第二美展室，但因作品數量頗多，部分布置於展場外，其中有一座屈原的木雕像放置於一樓敞廳樓梯旁，上下樓層必經之路，十分醒目。

沒想到，展出才幾天，一名冒失的小頑童在大廳奔跑衝撞，當場將那尊屈原的雕刻作品撞倒在地，更慘的是，屈原這一摔可受了重傷，整個左臂跌斷了。

面對斷臂屈原，不但小孩的家長嚇得面色如土，吳正牧主任也是傻了眼，這下該怎麼向朱銘先生交代？他急急打電話請罪，並請同仁將斷成兩部分的屈原小心抬進辦公室親自看管，以防再有閃失。

幾天後，朱銘來到展場，看了一下受損的作品，微微一笑，請文化中心同仁拿來鐵錘鐵釘，當著大家面，兩三下把胳臂釘回原處，說：「好了，沒事了！」

這件事我可說看見整個經過，目睹朱銘先生和顏悅色，沒有絲毫不快，深刻感受到一位偉大藝術家的胸襟。

朱銘先生長期委託經營翻砂工廠的我的大表哥負責翻鑄作品，大表哥將他原以木頭、保麗龍、泡棉、金屬等不同材質的作品翻鑄為銅製品、鋁製品或不鏽鋼製品，滿足朱銘先生挑戰各種不同材質進行創作的喜好，而各種材質的原作在翻鑄過程中會出現不同的難度，表哥總能一一克服、忠實呈現原材料的質感，這是表哥長期受到朱銘信任而共同合作的原因。

有一年，我的表嫂不幸發生重大車禍，傷勢極為嚴重，救護車就近送到某大醫院急診室竟被拒收，要求改送另一間醫院。如此輾轉多時，正式展開急救時已氣若游絲，幸好醫療團隊傾力搶救，終於在鬼門關前搶回了人。等到表嫂獲准出院返家療養，表哥知道危機可說已經解除，思考該如何答謝偉大的醫療團隊。這時，朱銘先生告訴表哥：「你送紅包他們不會收，這就交給我來幫忙好了！」

朱銘先生回去以後一口氣畫了二十件彩墨作品，要我表哥將作品當作答謝之禮。表哥一一送出，受者無不驚喜萬分，但一共只送出十九件，剩下了一幅。表哥將那一幅送給了我。

這是多麼充滿故事性和人情味的作品，朱銘先生真跡可貴，更可貴的是畫作後的感人故事，我收得感愧交集，一直對朱銘先生的慷慨大方感佩不已。

朱銘先生雖然沒有架子、非常具有親和力，但畢竟是一位大藝術家，我見過他許多次，皆在講座或公開的場合，故一直不敢冒昧與他攀談，可心中總想著有一天要當面向他表達我的謝意與敬意，萬沒料到他突然離去，如今既感到扼腕也萬分難捨。