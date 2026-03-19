有人說，有了網路就可以隨時隨地傳播故事。不用筆不用紙，只要幾根手指頭操控電腦鍵盤，便能夠說南道北、指東畫西，毋需勞動舌頭在狹窄的喉嚨裡窮兜圈子。

某一天，從半睡半醒的夢境裡翻轉身子，左轉右轉仰躺俯趴地突然想寫篇小說，告訴早些年讀過我小說的朋友：我老了卻還活得好好的，雖然忘掉過往生活中許多事情，心底深處可還埋藏著撰寫小說的企圖。何況，小說本就允許虛構情節，上天下地無中生有也不致招惹閒話。

我想讓那些藏身電腦鍵盤和墨水筆裡，或躲進乾澀眼瞼或鏽蝕筆尖而接近癡呆的角色，能夠樂意接受召喚差遣，喜歡跟個老廢仔蠻纏嬉鬧。

我仔細觀察周邊的人，不管抬神轎或站在一旁解說的乩童、桌頭，大多是彼此相識的鄰居。可他們就像某個指揮交通、執行勤務的軍警，往往翻臉不認人，要等到卸下任務過著常人生活，才恢復平日溝通的話語，不再胡亂喊口令，揮舞槍械。

平日裡，聽到貓叫、狗叫、雞叫、鴨叫、鳥叫、蟲叫……其中很多啼叫聲響，人們不一定聽得懂。正如電視電影情節中，某些外國人嗚嚕哇啦說笑時，我們同樣聽得霧煞煞、嘸宰樣，連負責中文字幕翻譯的高手都弄不明白，結果總是在螢幕上用括弧寫下（外語）兩個字作交代。觀眾只好將那鳴叫那外語，統統歸類到神話或鬼話。

我常注意周邊的家人、鄰居、路人，甚至站在門口的郵差、抄水表電表的工作人員，企圖從他們身上蒐集一點故事索引。

有鄰居喜歡彈琴，可惜只要冒出幾個音符，我就知道他彈的是哪支曲子。不是我行，而是長年下來經常到我耳朵裡打轉的，總離不開那些個片段，才讓我這個高中音樂補考的音符白癡，得以反覆欣賞。

奈何日常生活中，不管有沒有看見說話或鳴叫的對象，入耳的神話與鬼話似乎比人話多。

很多故事不免像穿舊穿破縫補過的衣服、鞋子，戴過而褪色磨損的飾物，總有一天遭丟棄，如同從身體長出的頭髮、指甲、齒牙，肯定要更替，何況是那外來附加的故事情節。

另外，某些故事情節一再拼湊都難以拼湊得完整，最後也只得撂到一旁，任它鏽蝕遺忘。

有個常當乩童的朋友說過，他只在平時和家人及鄰居交談，才是出自他自己心裡想說的話。在神轎旁起乩時，出口不是神話便是鬼話，大家卻也能聽得入耳入心。

神鬼愛說什麼想說什麼就說什麼，誰也無從干預。人們說些什麼，有時連自己都不清楚說過哪些，卻往往會被討索證據。

他感覺最無奈的是，任何真心話往往不如神話和鬼話中聽，且傳得久遠。分析根柢，人話流傳期間，顧及人際交往親疏有別，免不了遭人加油添醋或刪減篡改原先事實。應對這種話語，大概只能當它是耳邊風，才不至於受困憂煩。

前些年，這座島上人人用口罩摀住口鼻，連親友敘舊也得簡省。回顧那段歲月，感覺整天都病奄奄的，像周邊少掉大批寵信的帝王。沒有人聽你的，也沒有人樂於應對。

哦，活在那樣的日子究竟誰說了算？我在腦袋瓜裡兜著圈子打轉，好不容易才篩出一個字──朕！

沒錯，是「朕」這個字眼。打從秦始皇開始掛在歷朝歷代皇帝嘴角兩千一百多年之後，已經變得稀罕。我想了想，在鍵盤上摸索結果，還是請它露個面。

讓你看看我是誰？誰說了算！