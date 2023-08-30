林明德／忙碌是家燕的名字

燕巢四雛燕

親鳥整日忙覓食

奔波不覺倦

燕子意象最早出現於《詩經．邶．燕燕》：「燕燕于飛，差池其羽。之子于歸，遠送于野。瞻望弗及，泣涕如雨。」是典型的興詩，創發了影響深遠的浪漫母題。

唐朝詩人白居易〈燕詩示劉叟〉則實寫燕子的生態並感情移入，敘述新燕羽翼豐滿，舉翅不回顧，徒留親鳥終夜悲鳴，天道循環，今天雌雄雙燕的遭遇，是明日新燕的復刻重演，這與〈慈烏夜啼〉主題意識相似，透過對比釋放鮮明的反諷訊息。

到了宋詞，晏殊〈浣溪沙〉：「無可奈何花落去 ，似曾相識燕歸來。」與晏幾道〈臨江仙〉：「落花人獨立 ，微雨燕雙飛。」好像返歸原創的母題，展現浪漫情趣，意境自是耐人尋味。

燕子有多種，在台灣最常見的是家燕（Hirundo rustica），又名拙燕，是燕科燕屬的一種鳥類。胸口上方與喉嚨間的羽毛為紅褐色，背部羽毛則是藍黑色有光澤，尾羽如剪刀一般。其飛行姿影，或衝高或滑行，急徐收放，一身輕盈。它原本是過境鳥，現已成為留鳥，長駐寶島，遍布東西南北；每年春、夏是繁殖季節。

民間相信家燕是有靈性的動物，在人家屋簷築巢，象徵屋主的善良與和祥。

家燕每一次孵育都會銜泥築新巢，要花四十五個工作天，雌燕以七天生蛋。然後由雌雄家燕共同孵卵十五天；幼鳥脫殼後，親鳥協力飼餵。

小燕子要在燕巢待育五十日，羽翼豐滿即是離巢飛走時候。從雌雄雙燕築巢到小燕子學飛、離巢、飛走，前後大概一百一十天，將近四個月。

就我們長期的觀察，雌雄雙燕築巢、生蛋、孵卵、飼餵、帶小燕學飛、新燕飛去，是家燕的「本能行為」，無怨無悔，而燕大分巢，是一則自然的演繹，正如諺語所說的：「樹大分枝，人大分家。」

家燕壽命約十至十五年，牠忙碌一生，飛進飛出，每年銜泥築巢三次，可說是天生的建築師。