春日閱讀指南！帶你在故事中與花綻放，一起走進春日奇遇
春天百花齊放，就像小說的題材一樣千變萬化，總能在新的章節為你帶來驚喜！當陽光暖暖地灑下，大地開始熱鬧起來，各種花朵紛紛綻放，彷彿都在悄悄說著自己的故事。仔細看，每一朵花都有獨特的魅力，就像每部小說一樣，每片花瓣都飽含作者們灌輸的熱情與靈魂。這個月，就跟著琅琅原創，一起逛逛這座充滿故事的「原創花園」吧！
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《花園區的里幹事》夏昀光
菜鳥公務員李長春剛到區公所報到，就被分派到最難搞的溪畔里，成為眾人避之唯恐不及的里幹事。這一切的罪魁禍首是超級拼命的里長高秧，然而，李長春才剛上任，竟被里長媽盯上，非要撮合她與高秧，連李媽媽也不甘示弱，要幫女兒覓得良婿。在里長媽強力助攻與朝夕相處下，李長春逐漸發現高秧的柔情與暗藏心意，兩人在誤會、拉扯、情愫升溫中，終於走向彼此，譜出一場爆笑又溫馨的愛情喜劇……看更多
代表花：粉色杜鵑花／花語：溫柔的關懷
《櫻落1937》弈繁
十九歲的蘇瑾月，第一次踏入時光的裂隙。每逢上弦月，她便穿越回到八十年前的日據時代，擁有姊姊、初戀，甚至親歷戰火。原以為這只是人生的插曲，卻在一次次的輪迴中，她漸漸離不開這片土地，更沒想到自己會愛上江南城。在別人的時代，用別人的人生，談自己的戀愛？當命運強行撕裂一切，他們的故事，只能止步於此嗎……看更多
代表花：山櫻花／花語：美麗的心
《彎弓》藍雲
婚姻觸礁、母親驟逝，惠敏的人生在愛與背叛、親情與自我之間分崩離析。她曾為了維繫家庭隱忍退讓，卻終究無法挽回支離破碎的婚姻。離婚後的她，仍困在情感的泥沼，直到母親離世，她才驚覺自己如同母親一般，總以他人定義自身價值。當失去兒子寧遠的監護權後，她更深刻領悟：唯有先治癒自己，才能成為兒子堅實的依靠。她不再是困於婚姻的羈絆，而是為孩子開啟未來的彎弓……看更多
代表花：粉玫瑰／花語：無私的愛
《GL風裡遺憾的桂花香》武佳栩
她們曾是最親密的摯友，相依為命，卻因一場事故踏上對立的道路——尹湘柔成為特警，誓言剷除罪惡；樊念凜則誤入深淵，成為冷血毒梟。湘柔甘願承受念凜的憎恨，只求彌補過去的遺憾；而念凜則在報復與自責間煎熬，無法釋懷。正義與愛情無法共存，當真相逐漸揭曉，她們的結局會是無可挽回的悲劇，還是命運將再次給予轉機……看更多
代表花：桂花／花語：忠貞不渝的愛
《心的花季在秋天》凱菈
故事講述護理師葉溫恬的成長與愛情故事。從學生時代的青澀告白，到步入職場的責任與挑戰，她在忙碌的醫院工作與內心情感間尋找平衡。當年的高中學弟楊子銘，用十年的堅持證明對她的愛，而她也終於理解，某些感情值得珍惜與回應。在秋天的季節裡，他們的故事迎來新的篇章，一如心中的花朵終將綻放……看更多
代表花：茉莉花／花語：無私奉獻
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