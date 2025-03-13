春日閱讀指南！帶你在故事中與花綻放，一起走進春日奇遇

書名：《花園區的里幹事》 作者：夏昀光

代表花：粉色杜鵑花／花語：溫柔的關懷







書名：《櫻落1937》 作者：弈繁

十九歲的蘇瑾月，第一次踏入時光的裂隙。每逢上弦月，她便穿越回到八十年前的日據時代，擁有姊姊、初戀，甚至親歷戰火。原以為這只是人生的插曲，卻在一次次的輪迴中，她漸漸離不開這片土地，更沒想到自己會愛上江南城。在別人的時代，用別人的人生，談自己的戀愛？當命運強行撕裂一切，他們的故事，只能止步於此嗎……看更多

代表花：山櫻花／花語：美麗的心









書名：《彎弓》 作者：藍雲

婚姻觸礁、母親驟逝，惠敏的人生在愛與背叛、親情與自我之間分崩離析。她曾為了維繫家庭隱忍退讓，卻終究無法挽回支離破碎的婚姻。離婚後的她，仍困在情感的泥沼，直到母親離世，她才驚覺自己如同母親一般，總以他人定義自身價值。當失去兒子寧遠的監護權後，她更深刻領悟：唯有先治癒自己，才能成為兒子堅實的依靠。她不再是困於婚姻的羈絆，而是為孩子開啟未來的彎弓……看更多

代表花：粉玫瑰／花語：無私的愛







書名：《GL風裡遺憾的桂花香》 作者：武佳栩

她們曾是最親密的摯友，相依為命，卻因一場事故踏上對立的道路——尹湘柔成為特警，誓言剷除罪惡；樊念凜則誤入深淵，成為冷血毒梟。湘柔甘願承受念凜的憎恨，只求彌補過去的遺憾；而念凜則在報復與自責間煎熬，無法釋懷。正義與愛情無法共存，當真相逐漸揭曉，她們的結局會是無可挽回的悲劇，還是命運將再次給予轉機……看更多

代表花：桂花／花語：忠貞不渝的愛









書名：《心的花季在秋天》 作者：凱菈

故事講述護理師葉溫恬的成長與愛情故事。從學生時代的青澀告白，到步入職場的責任與挑戰，她在忙碌的醫院工作與內心情感間尋找平衡。當年的高中學弟楊子銘，用十年的堅持證明對她的愛，而她也終於理解，某些感情值得珍惜與回應。在秋天的季節裡，他們的故事迎來新的篇章，一如心中的花朵終將綻放……看更多

代表花：茉莉花／花語：無私奉獻









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