《我們與惡的距離 II》首映會周渝民、楊貴媚領銜 全員出席共迎全球240國同步上線

耗時6年，由原班人馬傾力打造，備受期待的年度重磅旗艦台劇《我們與惡的距離 II》即將於6月7日全球上線。今（4日）舉辦盛大首映會，金獎主創團隊及金鐘導演林君陽攜手9大演員群包括周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、于子育、白潤音、劉子銓、張軒睿、詹子萱隆重登場。難得的是由蔡振南領軍的劇中六大家族演員們也一同出席首映會，現場氣勢驚人，預告六月七日起連續五周的全球盛大首播，每周六晚上九點起在公視、CATCHPLAY電影台及CATCHPLAY+上的頻道專區連播兩集，直播後的新集數也將於當晚十點起在 CATCHPLAY+、公視+、愛奇藝國際版同步上架，台灣三大首播平台並共同祭出首兩集免費，而海外則將同步上架到 CATCHPLAY+ 印尼及新加坡和 AMAZON PRIME VIDEO 全球240個國家與地區。

今日出席的演員群們包括蔡振南、張翰、盛鑑、鄭又菲、屈中恆、陳希聖、馬國賢及湯詠絮等人，在戲中橫跨20年時光，共逾20位的老中青三代演員們一同站上紅毯，一字排開留下難得的大合照，眾演員繼《我們與惡的距離 II》殺青之後，再次有機會齊聚一堂，劇中的「一家人」包括蔡振南與詹子萱、馬國賢一家；于子育與屈中恆、張翰一家；謝欣穎和兩個孩子白潤音、鄭又菲，以及盛鑑與劉子銓父子檔，都是殺青後首度的家族團聚。

演員們把握難得機會，互相交換拍攝現場的心情。戲中必須配合劇情演出各種相愛相殺，甚至拔刀上演全武行，首映會上終於開心相見，如同大型家族聚會現場，氣氛熱鬧溫馨又歡樂。蔡振南坦言自己當初花了很多時間，去理解劇本和角色：「故事說出了人性善與惡的兩面，橫跨20年的恩怨和因果，隨著劇情會越來越明白。」盛艦也分享自己對《與惡 II》的喜愛，最主要來自劇本層次與鋪陳，「會讓一件事情的結果不是你想像的那麼簡單。」

驚喜現身的「千歲團」之外，也是《與惡 II》9大主演的首次同台。周渝民與薛仕凌在《我們與惡的距離 II》中首次合作，兩人飾演從小一起長大的好兄弟，周渝民飾演的精神科醫師馬亦森，從求學時期就寄住在薛仕凌飾演的高政光家裡，因為太過瞭解彼此，兩人在戲中直接跳過朋友關係，以最不修飾的方式相處。周渝民說：「這兩個人就是不需要言語多說的關係，從言語和行為都很不客氣，但其實對方需要自己的時候都會在。」他也很感謝導演林君陽幫助他找到鬆緊度，在低潮的角色設定上增添細微的彈性：「我很謝謝導演，幫我找到角色的呼吸和鬆緊，這也是我在《我們與惡的距離 II》中學到最多的。」

《我們與惡的距離 II》首映會，周渝民。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

此次的角色飾演充滿天真理想的立委高政光，薛仕凌他笑說自己的角色就是個屁孩：「高政光就是一個覺得自己不需要被接住，但身邊的人一直在接住他的小孩，同時他又很有抱負想做好事，對這樣的小孩好像怎麼樣都罵不出口。」但也覺得很欣慰：「將近四個月的拍攝時間，大家都願意為了好的作品一起努力，覺得挫折的時候，這些小事就會讓人覺得可以繼續下去，對我來說很美好也很難得。」

聚集相同主創團隊，在6年之後完成《我們與惡的距離 II》，導演林君陽認為一切都很不容易，也感動地說：「感謝所有台前幕後的努力與付出，續作延續第一季的精神，希望能打開更多觸動和討論空間。」編劇呂蒔媛則是分享到，雖然劇中有關於各種議題的描寫，但所有的故事，最終都要回到角色和戲身上：「我最大的期待，還是希望大家都可以走進來，看看這些很棒的演員一起演的這齣很好看的戲。」製作人林昱伶也說到：「這部戲想帶給觀眾的，或許就是『後勁』吧。戲裡的某個角色，某條故事線觸動了你，那可能就是一顆小小的種子，在未來的某個時間點改變了某些事，這樣就夠了。」

《我們與惡的距離 II》首映會，楊貴媚。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

昨日也搶先曝光由許茹芸演唱的主題曲〈廢墟之燼〉。歌詞以一場大火開始的意外作為發想開端，描述縱然因災難陷入黑暗、失去方向，只要懷抱著希望持續前行，黑夜終會離去。英式搖滾的進行曲基調搭配充滿滲透性的旋律，以許茹芸充滿療癒感的「芸式唱腔」細緻詮釋，為深刻的故事注入強大而明亮的能量，也在絕望及困境中帶來溫暖和希望。許茹芸本人是《我們與惡的距離》的忠實粉絲，她透露接到演唱第二季主題曲的邀請又驚又喜，錄音的過程非常順利，自己也迫不及待想聽見主題曲出現在戲中的樣子：「每個人心中都有善與惡，但更重要的是，我們要怎麼樣選擇成為更好的自己。希望這部戲跟這首歌，可以帶給大家心中一抹陽光，在你需要的時候，轉化成支持你最大的力量。」

《我們與惡的距離 II》由文策院、公共電視、CATCHPLAY、大慕可可共同出品，大慕影藝製作。即將於6月7日起，每週六晚間九點在公視、CATCHPLAY 電影台61頻道播出，晚間十點於CATCHPLAY+(台灣、新加坡、印尼)、公視+、愛奇藝國際版，以及首次加入台劇內容的海外平台 Amazon Prime Video 於全球240個國家或地區同步上架。

《我們與惡的距離 II》首映會，于子育。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》首映會，白潤音。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》首映會，張軒睿。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》首映會，詹子萱。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》首映會，劉子銓。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》首映會，薛仕凌。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》首映會，謝欣穎。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》許茹芸演唱的主題曲〈廢墟之燼〉。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》于子育飾演的公衛護士蠟燭多頭燒。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》白潤音飾演背負過多重擔的國中生。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》劉子銓飾演的胡冠駿行兇後被帶到警局。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》周渝民飾演的精神科醫師無法走出失去妻小的傷痛。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》周渝民飾演的精神科醫師無法走出傷痛。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》周渝民與薛仕凌飾演好兄弟。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》張翰飾演力不從心的父親。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》盛鑑的角色對小孩教育束手無策。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》詹子萱與張軒睿在戲中飾演小情侶。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

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