TFAI 童心電影院第二季：《歷險小恐龍》《瓦力》《哥吉拉×魔斯拉×機械哥吉拉 東京SOS》《你看起來好像很好吃》陪你過暑假

「TFAI 童心電影院」展開全新旅程！國家影視聽中心2025年起，每季推出親子都愛不釋手的電影放映主題和片單，有經典、有流行、有童趣、也有感動。走到影廳之外還能參與周邊活動和集點換好禮，透過映前導讀、映後問答、主題講座、繪本故事、手作體驗、展覽等，希望孩子們從影像故事裡發掘新的寶藏，大人重拾難忘回憶！

國家影視聽中心推動電影教育多年，除了開發繪本、漫畫、教具箱等出版品與教材，並舉辦多場「我們在電影院上課」、「天涯海角電影院」等活動，以親子為主要對象的「TFAI 童心電影院」今年度更大規模升級選片，透過焦點主題引發關注：剛結束的第一季以「超能力英雄戰隊，變身！」放映《飛天小女警》、《原子小金剛》與兩部《超人力霸王》等片讓大朋友、小朋友陷入瘋狂！兒童節特別活動「超人力霸王雅克映後見面會」更有超人力霸王雅克親臨新莊場館，和大小朋友合照互動，最後還有近距離high touch碰肘環節，在影廳度過難忘又超現實的美好午後。

「TFAI 童心電影院」第二季從六月到九月，邀請大家一起見證「恐龍大戰機器人」的精彩交鋒，無論是古老生物與酷炫科技，它們都擁有超越年齡層、超越世代的獨特魅力！而且無論是恐龍或是機器人，友誼和愛都將成為我們踏上未知旅途的勇氣，並長出繼續前進的力量。

本季於六月首先以《歷險小恐龍》（1988）、《瓦力》（2008）兩部作品揭開序幕，其中《歷險小恐龍》更將舉辦限定映後活動，邀請生態講師「蝌蚪老師」與小觀眾們分享恐龍世界的奧秘。後面更有大製作特攝片《哥吉拉×魔斯拉×機械哥吉拉 東京SOS》（2003）熱血拯救東京，以及依據同名繪本製作的動畫《你看起來好像很好吃》（2010），描述被草食恐龍養大的霸王龍遇到甲龍寶寶的溫馨故事。

在這個影音圖像為資訊主要載體的時代，「TFAI 童心電影院」希望能讓孩子愛上大銀幕說故事的魅力，潛移默化的透過體驗成為影迷，沉浸美好作品並深受感動。「TFAI 童心電影院」單元場次皆享優惠票價 110 元；此外，觀賞本單元電影不限場次，每張票可集「童心集點卡」1點，集點滿2點可兌換1枚扭蛋代幣，享有玩一次影視聽中心限定扭蛋的機會，扭蛋之後集點卡不要丟，集滿十二點即可兌換影視聽中心出版的兒童繪本！活動詳情請洽影視聽中心一樓售票櫃台👉「TFAI童心電影院」售票連結

「TFAI 童心電影院」新一季主題為「恐龍大戰機器人」。圖為《瓦力》劇照。圖/國家影視聽中心提供

《歷險小恐龍》放映更將舉辦限定映後活動，邀請生態講師揭開恐龍世界的奧秘。圖/國家影視聽中心提供

超人力霸王雅克親臨新莊國家影視聽中心，和大小朋友互動。圖/國家影視聽中心提供

「TFAI童心電影院」在四月因應兒童節舉辦「超人力霸王雅克映後見面會」！圖/國家影視聽中心提供