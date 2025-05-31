《院長爸爸》八仙塵爆真實改編 從醫療現場看見人性溫暖

LINE TV熱播醫療劇《院長爸爸》改編自真人真事，由影帝戴立忍、實力派演員莫允雯、方文琳領連主演，卡司陣容堅強，該劇聚焦於2015年八仙塵爆事件後，台北慈濟醫院院長趙有誠（戴立忍 飾）帶領醫療團隊，從災難現場到患者康復的真實故事，深入描繪醫護人員在面對突發災難時的專業與人性。《院長爸爸》LINE TV全集上架一次看。

戴立忍為了更好的詮釋院長「趙有誠」，更實際跟和本人相處了4、5天，盡量把院長真實的特質帶進角色裡；莫允雯則飾演院長夫人小薇，是院長最強大的後盾跟精神支柱，但背後的情緒拉扯，觸動觀眾的心弦。

方文琳飾演院部主任秘書喬麗華，是一位完全沒有醫療背景，但又需要非常了解醫療體系的角色，方文琳透露自己曾目睹八仙塵爆搶救的過程，事發當天在關渡的住家望去是滿滿的車輛奔波，因此拍《院長爸爸》時，急診室外大陣仗的醫護、患者專業的特殊妝，都讓她覺得真的回到當天晚上。

《院長爸爸》播出後在網路上引起熱烈討論，劇中對醫護人員與患者家屬之間情感交流的描繪，也讓觀眾感受到人性光輝。《院長爸爸》不僅是一部醫療劇，更是一部關於人性、愛與堅持的作品！精彩作品就到LINE TV全集一次追。

《院長爸爸》展現專業台灣醫療團隊的能量。圖/LINE TV提供

《院長爸爸》方文琳飾演主任秘書。圖/LINE TV提供

影帝戴立忍接演《院長爸爸》（圖提供_LINE TV）