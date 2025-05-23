《親愛的仇敵》陳妍希離婚復出踩雷？雌競媚男被酸年度最尬

《親愛的仇敵》是倪一寧創作的都市情感小說，這部作品深入剖析了當代女性在情感、職場與道德困境中的複雜掙扎，小說透過三位女性角色的命運交織，展現當代女性在情感、職場與道德間的複雜抉擇。，全書約10萬字，聚焦於女性的成長歷程。

從默默無聞到成為頂流明星的鍾傾城；為事業放棄豪門婚姻，堅持創作尊嚴的編劇羅曼；以及從懦弱闊太蛻變為離婚談判高手的陳凱西，交織出她們面對現實挑戰時的抉擇與命運。她們的故事揭示了光鮮外表下的暗潮洶湧。

《親愛的仇敵》大膽揭露了女性友誼中隱藏的競爭與「比你好一點」的較勁心理，並毫不留情地批判了精英階層的虛偽面貌。儘管部分讀者認為角色「黑化」過程極端，缺乏道德底線，但也有人認為這正是作品對現實困境的尖銳剖析與深刻揭露。

《親愛的仇敵》是倪一寧創作的小說。圖/擷取自網路

《親愛的仇敵》影視劇

都市劇《親愛的仇敵》改編自倪一寧創作的同名小說，由台灣導演黃天仁執導，高葉、陳妍希、袁弘、萬鵬、蘆芳生等主演，2025年5月7日播出。

劇情圍繞著羅曼(高葉 飾)和陳凱西(陳妍希 飾)這對昔日閨蜜展開。她們曾經起點相似，卻在多年後重逢時境遇懸殊。小有名氣的編劇羅曼渴望透過婚姻實現階級躍升，而身陷婚姻困境的豪門闊太陳凱西則急於挽救家庭。在這場暗潮洶湧的較量中，年輕貌美的鍾傾城成為關鍵人物。

《親愛的仇敵》。圖/擷取自微博

關於好評

★刻畫女性關係：劇集呈現成年女性友誼中的多重面向，不僅有表面和諧，也大膽揭露了其中隱藏的嫉妒、算計與攀比心理，也有關鍵時刻的理解與扶持。

★主演演技精湛：高葉成功擺脫過往「大嫂」形象，將羅曼的野心與社畜反差詮釋到位。陳妍希則顛覆清純印象，將豪門闊太陳凱西的「黑蓮花」式心機與隱忍演繹得令人驚艷。

★直面現實議題：探討催婚焦慮、職場歧視、婚姻中的權力失衡等當代女性痛點，觸及不少敏感卻真實的社會現象。劇中台詞如「社會對女性要求既要又要還要」引發廣泛共鳴，提升了劇集的現實批判深度。

關於差評

★劇情老套狗血：大量使用出軌、一夜情、閨蜜反目等俗套情節。觀眾原期待對女性心理的深度挖掘，卻看到不斷重複「手撕小三」和「分財產」的戲碼，被戲稱是「《小時代》2.0」。

★女性價值觀扭曲：女性角色被批工具化，其價值似乎仍依附於男性。例如，羅曼雖標榜「獨立」，人生目標卻是「嫁個優質男」；陳凱西的覺醒也只是換個方式依賴男性資源。這種「偽獨立」與「媚男」情節，消解了女性主義核心。劇集表面倡導獨立，實質卻充斥雌競與媚男情節。

★主角演技普遍不佳：高葉被批從「大嫂」變「女版油膩霸總」。陳妍希飾演的豪門太太則被指全程表情呆滯，靠瞪眼、撅嘴來演繹情緒，如同「沈佳宜走錯片場」，且濾鏡過度失真。袁弘飾演的「渣男」則被批評為「教科書級油膩」，擠眉弄眼、邪魅一笑的表演方式讓人不適。

《親愛的仇敵》。圖/擷取自微博

《親愛的仇敵》。圖/擷取自微博

《親愛的仇敵》。圖/擷取自微博

《親愛的仇敵》。圖/擷取自微博

《親愛的仇敵》。圖/擷取自微博

《親愛的仇敵》。圖/擷取自微博

《親愛的仇敵》。圖/擷取自微博

《親愛的仇敵》。圖/擷取自微博

「婚姻大事」短篇小說募集！(2025/6/29止)