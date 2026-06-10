條漫改編影集《要是未曾相遇就好了》7月開拍！韓國天團Super Junior崔始源與台灣女星雷嘉汭共譜驚悚戀曲

台灣懸疑愛情題材再度紅出海外！在台破400萬次瀏覽的LINE WEBTOON超人氣條漫《要是未曾相遇就好了》收獲大批粉絲，成功進軍國際漫畫市場，於韓國NAVER WEBTOON、NAVER SERIES上架，獲得9.6高分好評，更獲選安古蘭漫畫節推薦作品。網銀國際影視看中作品潛力，推動影視化開發，並攜手紅杉娛樂共同打造。今日正式公布重磅消息，韓流天團Super Junior成員崔始源參與男主角演出，搭檔新生代人氣女星雷嘉汭，準備展開一段跨越時空與道德邊界的驚悚虐戀。

書名：要是未曾相遇就好了(全3冊) 作者：M蜥

出版社：春光

出版時間：2025-08-28

網銀國際影視持續投入原創內容與IP影視化開發，今年上半年除了完成動作電影《即刻刺殺》拍攝外，由天王郭富城、王柏傑主演的奇幻電影《老子》亦於4月正式殺青。此次再公布全新影集計畫《要是未曾相遇就好了》，並預計於7月開拍 ，邀請韓流巨星崔始源加盟主演，持續推進華語內容的國際市場布局。

該影集由監製陳宜旻領軍打造，以漫畫原作的情感動機為基礎，重新建構懸疑愛情影集世界觀。此次集結賴宇同、許介亭雙導演共同執導，賴宇同擅長建構風格化敘事，將執導英語驚悚電影 《金叉子》（The Golden Fork），許介亭則以影集《妮波自由式》受到矚目。

始源於2011年首度來台演出改編知名漫畫的偶像劇男主角，中文能力優秀的他為戲在台長住兩個多月，完全融入在地文化，自然又充滿魅力的演出深受觀眾喜愛，時隔多年始源再次回歸華語影壇，演出的作品不僅改編自爆紅原創台漫，也將再次長住台灣拍攝；而女主角雷嘉汭亦逐漸受到韓國媒體及觀眾關注，她因《八尺門的辯護人》一夕爆紅後，進軍韓國參演國際串流平台影集，與多位知名演員同台飆戲，此次兩人首度合作，也讓《要是未曾相遇就好了》備受外界期待。

劇情描述一位備受矚目的韓國音樂劇導演在台灣邂逅天才鋼琴少女，兩人陷入熱戀，然而這段戀情竟伴隨著噩夢與接連詭異事件，甚至捲入駭人命案，驚悚元素與浪漫愛情的交織下，將呈現強烈懸疑氛圍與情感張力 ，更多主演名單將於後續公開。

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LINE WEBTOON作者M蜥爆紅作品《要是未曾相遇就好了》改編影集正式開拍，女主角雷嘉汭化身天才鋼琴少女。（圖／網銀國際影視提供）

LINE WEBTOON作者M蜥爆紅作品《要是未曾相遇就好了》改編影集正式開拍，始源將再次長住台灣拍攝。（圖／網銀國際影視提供）