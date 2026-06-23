【影評】好萊塢教科書級的類型片大師：史蒂芬史匹柏10大必看經典電影清單

從《大白鯊》對災難類型的驚人形塑，到《搶救雷恩大兵》關於人性的道德辯證；從《E.T.》裡投射孤獨童年的情感療癒，猶太 身分認同的《辛德勒的名單》，再到後期《慕尼黑》與《郵報：密戰》直面政治驚悚 的寓言，史蒂芬史匹柏 （Steven Spielberg）從「好萊塢 金童」發跡到成為「票房之王」而後再轉入刻劃人性歷史視角，通吃文藝與娛樂路線的一代宗師。

美國傳奇電影製作人、導演史蒂芬史匹柏憑紀錄片。圖為史蒂芬史匹柏2026年1月11日出席金球獎。圖／美聯社 美國聯合通訊社

他的風格是傳統古典敘事，也喜愛致敬好萊塢經典、歐陸名導，他橫跨半世紀的創作生涯幾乎成為好萊塢主流文化的標誌。以下這份十部作品依照排名，也僅代表個人喜好立場。

1. 1982年：《E.T.外星人 》（E.T. the Extra-Terrestrial）

E.T.外星人海報。圖／維基百科 非報系

電影現在看來簡單溫馨，甚至近乎天真，史匹柏有別於當時對外星人的恐懼，他以一種好奇純真的態度去處理不小心遺落在地球的外星人，想辦法送其返家的故事；「歸返與陪伴」的母題成為史匹柏面對父母離異、孤獨童年的情感投射（療癒）。電影有著優異的商業敘事技巧，毫無冷場、堪為同類型的影史典範。那幕單車越過月亮的經典剪影，是永垂不朽的魔幻時刻。

史蒂芬史匹柏的成名作「E.T.外星人」即將在金馬奇幻影展獻映。圖／金馬執委會提供 陳建嘉

史蒂芬史匹柏的成名作「E.T.外星人」即將在金馬奇幻影展獻映。圖／金馬執委會提供

史蒂芬史匹柏的成名作「E.T.外星人」即將在金馬奇幻影展獻映。圖／金馬執委會提供

2. 1981年：《法櫃奇兵》（Raiders of the Lost Ark）

印第安那瓊斯：法櫃奇兵。圖／IMDB

非常好看，能量飽滿，電影融合古文明的歷史奇觀，旁徵博引的資訊典故，讓大家很輕易著迷於那種天馬行空的冒險世界裡。光是開場的秘魯神廟地洞石窟奪寶，機關重重，還有滾動大石追逐著，電影從一開頭就完全吸引觀眾目光；尤其結尾那場法櫃開啟的畫面是八十年代電影特效的里程碑。有著史匹柏對於西部片類型的愛好，而二戰背景的時代設定，也是史匹柏一直以來的創作脈絡之一，當然還有對未知事物需保持敬畏的警世準則。

電影「法櫃奇兵」劇照。圖／IMDB

電影「法櫃奇兵」劇照。圖／IMDB

3. 1975年：《大白鯊》（Jaws）

「大白鯊」電影海報。圖／維基百科

電影本身的成功就是一段傳奇，它甚至改寫了好萊塢暑假檔的意義。本片是史匹柏奠定當代好萊塢票房之王的起點，它有著災難類型的共同元素，面對未知自然的恐懼以及官僚體制那種人為輕忽的反噬。史匹柏運用故弄玄虛的影像技法，配上約翰威廉斯的簡潔的幾個音符烘托，高明地將人類潛意識中面對未知的恐懼想像給放大，真正的大白鯊露臉其實極少，但是可以讓人從頭緊張到尾，史匹柏展現了他精準的類型片執導能力。

電影「大白鯊」劇照。圖／IMDB

電影「大白鯊」劇照。圖／IMDB

4. 1998年：《搶救雷恩大兵》（Saving Private Ryan）

「搶救雷恩大兵」電影海報。圖／IMDB

這部片應該是我看過最多遍的戰爭 電影，史匹柏靠著開場那二十多分鐘的慘烈搶灘戲，重塑現代戰爭電影視覺美學的標竿。電影用身歷其境的震撼感受將觀眾直接拋入血肉模糊的逼真戰場，一開始就逼觀眾投入。而電影更靠著一個深具道德辯證的核心：用八個士兵的性命去換回一個人的生命，究竟值不值得？去反思戰爭真正的意義，這是在極高水準的聲光效果下的人性叩問。

「搶救雷恩大兵」劇照。圖／IMDB

「搶救雷恩大兵」劇照。圖／IMDB

5. 1993年：《侏羅紀公園》（Jurassic Park）

「侏儸紀公園」電影海報。圖／IMDB

電影堪稱九十年代最具代表性的商業娛樂大作，災難片殿堂的至尊教主。它在當時以令人嘆為觀止的驚人視覺特效，還有教科書級的音效呈現，將過去大多只能用模型呈現的怪物巨獸，如實活現的表現出來。光是那場水杯震動波紋與重低音，就將恐龍即將出現的逼真情境形塑的淋漓盡致。史匹柏最成熟的娛樂執行發揮，完美的商業電影敘事，流暢明確，引人入勝。內容既有趣味也有驚悚，還有親情溫馨，面面俱到。

「侏儸紀公園」劇照。圖／IMDB

「侏儸紀公園」劇照。圖／IMDB

6. 2005年：《慕尼黑》（Munich）

「慕尼黑」電影海報。圖／IMDB

史匹柏後期作品中我認為被低估但也最引起爭議的傑作，他用1972年在慕尼黑舉行奧運會時發生的慕尼黑慘案，以古喻今當時的美國政府在「九一一事件」後的反恐報復處境，反思以暴制暴的意義。史匹柏再現七十年代類似Costa-Gavras的政治驚悚片類型風格，懸疑隱晦的氛圍營造，他在場面調度的出色能力無庸置疑，但史匹柏和平主義的傾向也觸怒某些不同立場的人士。片尾那個遠眺紐約世貿雙子星大樓的遠景定格，刻意且恰好地與政治產生微妙連結。

「慕尼黑」劇照。圖／IMDB

「慕尼黑」劇照。圖／IMDB

7. 1977年：《第三類接觸》（Close Encounters of the Third Kind）

「第三類接觸」電影海報。圖／IMDB

本片應該算是他創作生涯第一部主流的科幻電影，奇妙的五個音符將觀眾帶入了某種神秘的世界，《第三類接觸》將的是「溝通」，恰好電影創作在冷戰時期，強權彼此的隔閡，如果人類都能跟外星人互動，那世界為何不能彼此對話。與《E.T.》溫馨童話的調性不同，本片更帶著一種對宇宙未知的神秘敬畏，片尾那外星船艦降臨的大場面是影史經典時刻。值得一提的是，史匹柏還親自邀請偶像法國名導楚浮參與演出，蔚為佳話。

史蒂芬史匹柏於1977 年的「第三類接觸」，以驚悚科幻的形式，展現個人對異星文明的宇宙思索。圖／台北金馬影展提供

史蒂芬史匹柏於1977 年的「第三類接觸」，以驚悚科幻的形式，展現個人對異星文明的宇宙思索。圖／台北金馬影展提供

8. 2017年：《郵報：密戰》（The Post）

「郵報：密戰」電影海報。圖／IMDB

拍得穩練得體，面面俱到。它宛如水門事件的先聲（之後可以接著1976年《大陰謀》一起看，《郵》片的尾巴就是接《大》的開場），片中講政局紛亂沈痾以及女權意識抬頭，非常契合（影射）當時掌權的華府，以及好萊塢女性平權力量崛起的時勢。女主角梅莉史翠普交出非常精妙且出彩的年度表演。

「郵報：密戰」劇照。圖／IMDB

「郵報：密戰」劇照。圖／IMDB

9. 2022年：《法貝爾曼》（The Fabelmans）

「法貝爾曼」電影海報。圖／IMDB

情感滿溢，很私密個人的電影，是屬於他的家庭詩篇，史匹柏選擇了那種私密坦然的面對自我。電影還是有令人神往的鏡頭設計，但不再琢磨於過去史匹柏電影的那種過度精準俐落，而是更為低迴真實、含蓄傷感，以故事性的鋪陳與啟發為書寫方式。片尾大衛林區飾演的John Ford登場，是厲害收尾。

「法貝爾曼」劇照。圖／IMDB

「法貝爾曼」劇照。圖／IMDB

10. 1993年：《辛德勒的名單》（Schindler's List）

「辛德勒的名單」電影海報。圖／IMDB

這是史匹柏自認他最重要的電影，除了猶太身份認同上的意義，還有史匹柏與辛德勒本也有著某種契合，一個商人（導演）如何發現良知做出人生（創作）上的重大改變。史匹柏幾乎將所有投射在這部作品之中。他當時已經是拍了二十年電影能呼風喚雨的大導演了，但就缺一部證明自己也能拍嚴肅電影的代表作（《紫色姐妹花》的嘗試不算太成功）。所以他份外節制謹慎、細膩鋪陳所有場面調度、影像細節，沒有流於過多的煽情與英雄主義敘事（但還是有一點），專注凝視人性在極端場域下的幽暗掙扎、期待救贖。奧斯卡七項大獎也給了他最實質回饋。

「辛德勒的名單」劇照。圖／IMDB

「辛德勒的名單」劇照。圖／IMDB

名單外的遺珠： 2015年：《間諜橋》 2021年：《西城故事》 2002年：《神鬼交鋒》 2012年：《林肯》 1985年：《紫色姐妹花》