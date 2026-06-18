台灣首部「活屍軍事片」《閩江船事件》啟動開發　將打造媲美《屍速禁區》規模驚悚片

「要不要留營啊？國軍需要的就是你這種人才啦！」

MAGIC HOUR GUILD 發起了「是否支持將今年金馬奇幻影展入選的台灣 短片《閩江船事件》開發成電影長片」的公眾表決。圖／MAGIC HOUR

今年在金馬奇幻影展放映時引起廣大話題討論、觀眾口碑爆棚的喪屍題材短片《閩江船事件》，今日迎來振奮人心的好消息！該片以近70%的支持率熱烈通過MAGIC HOUR GUILD表決，支持開發成電影長片。

在市場高度期待下，電影公司車庫娛樂正式宣布將與新銳導演游智傑攜手合作，全面啟動《閩江船事件》的電影長片開發計畫。雙方將以打造屬於台灣的《屍速禁區》為目標，將極具台灣在地歷史地緣政治的驚悚 題材結合喪屍類型推向國際舞台。

車庫娛樂聯手開發屬於台灣的《屍速禁區》 期待游智傑成為「下一位延尚昊」開啟T-Zombie風潮！圖／車庫娛樂

《閩江船事件》將故事背景設定在風聲鶴唳的台海危機 之際，講述一艘神祕的漁船意外擱淺於最前線的軍事小島。值星官張以天指揮眾士兵部署準備迎敵，然而他不知道，船艙內的未知病毒，將使駐軍乃至整座島陷入災難……當台海危機遇上喪屍來襲，前線軍事孤島淪為死亡擱淺。

《閩江船事件》短片憑藉著極度壓抑的軍事驚悚、地緣政治與未知病毒交織的創新設定，在影展期間就收獲大批影迷的好評，被譽為近年最具野心與原創 性的台灣類型片。車庫娛樂看中其獨特的市場潛力與游智傑導演強烈的視覺風格，決定挹注資源支持長片開發。

《閩江船事件》。圖／車庫娛樂

同樣是擅長以喪屍題材帶入社會反思與挖掘人性深度的導演，許多網友期待游智傑能成為「下一位延尚昊」。當年延尚昊導演以獨到的視角將社會人性與喪屍類型融合，開創了風靡全球的「K-Zombie」盛世；而游智傑則巧妙地利用台灣特有的軍事歷史背景與外島孤絕地形，將政治緊繃感轉化為生理上的極致恐懼。電影長片的《閩江船事件》不僅在場面與感官刺激上將全面升級，更將深度挖掘人性在極端處境下的衝突與掙扎，期待帶起屬於台灣的「T-Zombie」（Taiwanese Zombie）全新風潮。

對於這次與車庫娛樂的合作，導演游智傑表示：「臺灣擁有非常特殊的歷史、地理位置與時代焦慮，這些都是世界上其他地方難以複製的創作土壤。《閩江船事件》希望透過喪屍類型，把我們所熟悉的危機感轉化成具有國際共鳴的故事。很榮幸能與車庫娛樂攜手合作，期待一起打造屬於台灣的 T-Zombie 宇宙。」當最前線的煙硝味混雜了喪屍的血腥味，《閩江船事件》這部融合地緣政治、軍事驚悚與活屍浩劫的震撼巨作，勢必將為台灣電影市場注入全新的活力。

圖／金馬影展

圖／金馬影展

《閩江船事件》。圖／車庫娛樂

《閩江船事件》。圖／維基百科