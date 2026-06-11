帥度、球技雙天花板！現象級日本動漫神作《藍色監獄》真人版電影8/12熱血上映

2026 世界盃足球賽即將燃起戰火，全球球迷熱血沸騰之際，今夏最瘋狂的《藍色監獄》足球風暴也將同步席捲全台！全網敲碗已久、集結眾男神偶像演出的超人氣漫畫改編真人版電影《藍色監獄》，在世足賽開踢前夕，今片商正式宣布台灣將接續日本定檔 8 月 12 日炸裂大銀幕！本片由甲上娛樂與回歸線娛樂共同發行，全台粉絲、球迷與動漫迷不用飛日本，準備好親眼見證今年夏天最燃的電影！

（左起）漫畫《BLUE LOCK藍色監獄-EPISODE 凪- (4)》、《》書封。圖／東立出版

超人氣動漫神作《藍色監獄》

《BLUE LOCK 藍色監獄》是由金城宗幸原作、野村優介作畫的日本足球漫畫，最早於2018年起於《週刊少年Magazine》連載。本作曾獲第45屆講談社漫畫獎，並勇奪2023年Oricon漫畫年度銷量冠軍，截至2025年10月單行本累計發行量已突破5000萬冊。除了高人氣的主線，作品也推出了備受好評的外傳漫畫《-EPISODE 凪-》，其同名電視動畫第一季則於2022年由8bit公司製作播出。

真人改編顏值爆表

這部被譽為「改變日本足球漫畫歷史」、「最難被真人化」的超人氣動漫神作，在卡司發布後便引發全網暴動！經歷超過千人試鏡，最終網羅了日本影壇最當紅的「高顏值男神陣容」，由「新生代男神一哥」高橋文哉擔綱不斷自我覺醒的男主角「潔世一」，攜手國際級男團「&TEAM」成員 K、STARTO人氣男團「浪花男子」高橋恭平，以及櫻井海音、野村康太、綱啓永等人上演最極致的暗黑競技殊死鬥，更有實力派窪田正孝坐鎮飾演瘋狂教練繪心甚八，超狂的卡司名單讓日台網友紛紛高喊：「這卡司簡直是在拯救影壇！」「光是看這群神級選角在銀幕上流汗嗆聲就值回票價！」

高橋文哉在《藍色監獄》片中擔綱不斷自我覺醒的男主角「潔世一」。圖／回歸線娛樂提供

高橋文哉「潔世一」（右）和「&TEAM」成員 K「凪誠士郎」在《藍色監獄》真人版電影中上演最極致的足球競技殊死鬥。圖／回歸線娛樂提供

惡補球技力求完美

《藍色監獄》真人電影的演員們不僅顏值爆表，為了精采呈現漫畫中的足球神技，製作團隊更安排所有演員提前一年半接受前日本國腳松井大輔的集訓，動作場面親自上陣絕不馬虎。男主角高橋文哉透露，自己早在 3 年前便接獲主演邀約，儘管毫無足球經驗，仍抱著破釜沉舟的決心投入魔鬼特訓及拍攝：「我把自己能做到的一切毫無保留地投入這部作品，希望讓大家看見屬於高橋文哉的潔世一。這份渴望，正是我的『Ego』（自我）。」

近期預告曝光後，不少網友驚呼：「比想像中更熱血！」「神還原！」「畫面超燃！音樂超炸！」就連原作者實際去片場探班都驚嘆不已，金城宗幸說：「大家私底下感情超級好，但一開鏡立刻火花四射、眼神瘋狂交鋒！」另一作者野村優介也直呼：「這裡就是貨真價實的『藍色監獄』！」笑稱早已被真人版電影圈粉，迫不及待進戲院欣賞大銀幕。

電影描述為打造帶領日本奪下世界盃冠軍的最強前鋒，日本足球界啟動極端計畫「藍色監獄」，將300名高中前鋒關進封閉設施展開殘酷淘汰賽，最終只能有一人登上世界第一前鋒寶座，失敗者則永遠失去進入日本國家隊的資格，最終生存下來的，究竟是誰？《藍色監獄》真人版電影將於 8 月 12 日正式在台上映，更多相關資訊請鎖定甲上娛樂及回歸線娛樂官方社群平台。

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高橋文哉「潔世一」（右）和「浪花男子」成員高橋恭平「千切豹馬」在《藍色監獄》片中隸屬同隊惺惺相惜。圖／回歸線娛樂提供

《藍色監獄》真人電影海報。圖／回歸線娛樂提供