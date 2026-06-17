53歲木村拓哉化身冷酷教官！《電影版教場：驪歌》揭開警校不為人知的暗黑真相！

【教場】改編自日本推理 作家協會賞得主長岡弘樹的同名小說，被譽為是近年最具代表性的警察 推理作品之一。原著不僅勇奪《週刊文春》年度十大推理小說冠軍，更接連入選2014年「這本推理小說了不起！」第二名、「這本推理小說真想看！」第四名，並獲得本屋大賞提名，在日本推理界掀起高度話題。系列最終章【電影版教場：驪歌】6月26日全台上映！

《教場（週刊文春推理小說第一名）》系利小說書封。圖／琅琅讀墨

那個貫徹信念的男人的最後一堂課

故事描述在培育未來警察的封閉學校「教場」裡面，一旦被判定失格的學生，只有被殘酷淘汰的命運。懷抱夢想、野心與不可告人的秘密，第205期警校學生們迎來最嚴苛的考驗，而站在他們面前的，正是擁有敏銳洞察力、能看穿任何謊言的冷酷教官 風間公親（木村拓哉 飾演）。隨著學生們深藏內心的黑暗面逐漸曝光，有人被迫退學，也有人一步步被逼向崩潰邊緣，但風間對真相的追查仍未止歇。警校內部暗潮洶湧，每個人都隱藏不可言說的祕密。而在這時，十崎的妹妹紗羅遭人綁架，風間教場的畢業生們也全面展開追查，卻意外發現，綁匪似乎計畫在第205期學生的畢業典禮當天，策劃一場撼動警界的重大事件…。

圖／采昌國際多媒體

改編原著與電視劇 紅極一時

【電影版教場：驪歌】有別於一般刑警劇圍繞案件偵辦，【教場】將舞台設定在神秘又封閉的警察學校。在這裡，學生們不是彼此扶持的夥伴，而是隨時可能踩著他人往上爬的競爭對手。為了通過殘酷淘汰制度，他們各自隱藏秘密、算計，甚至不惜鋌而走險。看似平靜的警校生活底下，潛藏著無數謊言、陰謀與人性的黑暗面，每個角色都可能成為下個被淘汰的人。不過，所有人的秘密都瞞不過那位令人聞風喪膽的魔鬼教官「風間公親」。也讓原著在第一集出版之後，以新鮮的題材與充滿張力的故事內容，取得了巨大成功，從2013年6月出版至今，共有四冊短篇集與一冊長篇集。

原著在2020年被改編為電視劇，由木村拓哉徹底顛覆過往形象，化身冷酷無情、洞悉人性的警校教官「風間公親」。他以白髮且令人不寒而慄的義眼，以及彷彿能看透人心的銳利目光，塑造出木村拓哉演藝生涯最具衝擊力的角色之一。每當風間緩緩說出真相，不僅學生們無所遁形，就連觀眾也都會感受到強烈的壓迫。全劇的最大魅力，在於每集都像是一場精心設計的心理攻防戰。風間總能從最細微的線索中拆穿謊言，讓原本看似單純的事件，逐步翻轉成出人意料的真相。觀眾不只是觀賞學生接受訓練，更像是在欣賞一場場充滿懸念的人性推理秀。隨著角色內心的恐懼、慾望與創傷逐漸浮現，也讓故事在懸疑 之外，多了令人動容的成長與救贖，正如木村拓哉所說：「這是一部混合人類所擁有的希望、夢想和恐懼等各種情感的作品。」也因為本劇的成功，讓製作單位繼續在2021年1月推出短篇電視劇【教場II】，並在2022年11月開啟戲劇化消息，將劇名定為【風間公親－教場0－】，再度由木村拓哉主演，於2023年4月播出，並接續在6月播出特別篇。

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值得一提的是，本系列更被譽為是日本影劇圈的「明星搖籃」。歷代學生陣容匯聚川口春奈、目黑蓮、福原遙、赤楚衛二、森七菜等人氣演員，不少人在演出後陸續躍升成晨間劇、大河劇與熱門影劇的主演，也讓「風間教場」學生名單的公布，一直成為許多觀眾最期待的焦點之一。而在製作規格方面，本系列從攝影、美術到警校訓練場景皆力求真實，透過冷冽色調與充滿壓迫感的鏡頭語言，打造出近乎電影等級的沉浸體驗。緊湊的節奏與環環相扣的劇情，更是讓觀眾一旦踏入風間教場，就有難以抽身的感覺。

在累積多年人氣之後，【教場】終於迎來系列集大成的最終篇章。2026年推出的【電影版教場：集結】與【電影版教場：驪歌】，首度以「前後兩部曲」形式展開，並大膽採用串流與院線同步接力的創新發行模式。其中【電影版教場：集結】在串流平台上線後，瞬間獲得亮眼觀賞成績；【電影版教場：驪歌】更在日本上映首週勇奪票房冠軍，再度證明本系列的驚人魅力。如今，【電影版教場：驪歌】即將正式在台灣上映，無論是一路追隨風間走到今天的忠實粉絲，或是從未踏入教場的全新觀眾，都不能錯過這場充滿謎團、人性與情感衝擊的最終試煉。屬於風間公親的傳奇，即將迎來最後一課。

圖／采昌國際多媒體

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