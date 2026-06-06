要火有火，豈止癲狂！《火遮眼》港式動作狂飆 摘影迷滿分評價

於權威影評網站「爛番茄」獲得100%瘋狂好評、100分鐘不停歇的動作狂飆《火遮眼》（原文片名：The Furious）即將在台上映，除了在各大國際影展斬獲熱烈掌聲外，日前獅門影業也宣布奪得這部備受矚目的動作大片《火遮眼》的全球發行權。

獅門影業曾經發行多部享譽國際的賣座電影，包括《捍衛任務》、《飢餓遊戲》和《暮光之城》等系列作，這些作品皆在全球市場取得極佳的口碑與票房成績。獅門影業執行副總裁表示：「我們對《火遮眼》動作場面感到非常震驚。這部電影重新定義了武術動作電影，娛樂性與故事性兼備，我們期待2026年與觀眾見面。」獅門將進一步把《火遮眼》推向世界各地觀眾，為這套拳拳到肉的真功夫動作片打出國際。《火遮眼》6月12日全台戲院與全美同步上映。

《火遮眼》主角謝苗年幼時以在《新少林五祖》中飾演李連杰的兒子而聞名，彼時有武術功底又具備超齡演技的謝苗被譽為「天才童星」，同年又與周潤發合作《賭神2》獲得極高人氣。這次宣傳期間，李連杰也在直播中談到了《火遮眼》，稱自己已經很久沒有期待過一部電影了，並透露了該片由《英雄》《臥虎藏龍》的幕後推手、香港金牌電影人江志強投資：「他一直說過，有一部電影超級牛（厲害）。」

值得一提的是，當年看李連杰救「兒子謝苗」的觀眾，這回要看「父親謝苗」救女兒。隨著年紀增長，角色轉變，謝苗分享：「變成父親這件事情很奇妙，時間過得太快，我也從一個孩子長到了大人，到了該演爸爸的年紀。」感嘆時光飛逝。除了李連杰外，武打巨星甄子丹亦特別錄製了影片力挺《火遮眼》，呼籲大眾踴躍進場。《火遮眼》在加拿大多倫多影展放映後，觀眾好評如潮，IMDb評分衝上8.5高分，爛番茄影評獲得滿分100%的瘋狂好評讚譽，而在華語影評網豆瓣上，亦有不少觀眾專程到加拿大多倫多影展觀影後分享影評，創下豆瓣8.9的震撼高分。

《火遮眼》移師泰國曼谷市中心開拍，呈現東南亞國家的風貌，導演谷垣健治透露拍攝過程最難應付的是那又熱又濕的天氣。位於曼谷鬧區素理翁路的舊零售店面在幾天內建成了「警察局」，從外面看非常逼真，以至於許多行人停下來盯著看，想著他們是不是該舉報這個緊鄰紅燈區的建築有孳生犯罪的可能。不只選擇異國作為拍攝地，製作團隊及卡司也匯集了來自不同背景的多元人才，在香港影壇深耕的日本導演谷垣健治就表示：「片場有英語、中文、粵語、日語還有泰語，對，但我們溝通無礙。（而且武打也是共通語言對吧？）當然語言很重要，但我只要說簡單的指令大家就懂了，這就是交朋友的方式。」展現了專業武術家們的絕佳默契。

身為甄子丹二十多年的御用動作導演，谷垣健治確保每一場打鬥戲都展現了演員們精湛的武術功底，而沒有過多依賴替身。谷垣也深知自己要求很高：「在一般的動作片裡，我們會用替身。但這部電影裡，所有動作都是由演員本人完成的。泰國劇組非常專業，能與日本特技團隊完美配合。」在片中飾演納文的喬塔斯利姆將這種挑戰比作一場音樂表演：「如果你想創作偉大的藝術作品，就必須付出代價。在動作戲中，有時使用替身很安全，但總感覺少了點什麼。這就像一首歌，你不能在高音部分換掉歌手。」

《火遮眼》故事講述女兒在街頭被拐走，王偉（謝苗 飾）深入一個複雜的犯罪網路，不擇手段將女兒救回來。他唯一的盟友是一名記者的丈夫（喬塔斯利姆 飾）。這兩個來自不同背景的人物必須學會相互信任、合作，運用自己不為人知的過去所賦予的格鬥技能。《火遮眼》6月12日與全美同步上映。更多資訊請至車庫娛樂官網查詢。