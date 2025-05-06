《國有器官》活摘誰的器官誰的命？5月CATCHPLAY+揭開最血腥的秘密

CATCHPLAY+影音平台公布5月上架新片陣容，從得獎必看佳作、震撼災難片、口碑劇情片到話題紀錄片無所不包。

首推5月16日上架《國有器官》，這是一部中共不准你看的紀錄片！導演章勇進耗時7年，深入揭露中國活摘器官的駭人內幕，直擊極權政權的殘酷本質，拍攝的難度在於受害者全遭殺害，犯罪地在中國、現場又被徹底清理以致查證困難，幸有少數參與者願意挺身指證，初期被強迫器官移植的受害者幾乎為被拘禁的中國法輪功信徒。

本片榮獲2023年加拿大雄獅獎最佳導演、最佳音樂獎、2024年美國金勳章電影競賽獎、2024藝術電影精神獎、曼哈頓電影節最佳人權紀錄片獎等多項殊榮，並入圍蒙特婁獨立電影節和歐洲戲院電影節。在台上映後卻接連爆發恐嚇電郵風波，挑動國安敏感神經。

20年前，兩名年輕人在中共迫害法輪功的行動中神秘失蹤，他們的家人踏上艱難的尋人之路。透過大量第一手證詞和獨家採訪，本片揭露一場國家主導的活摘器官黑幕，同時呈現人民彼此守望相助、尋找信仰的動人歷程。

《國有器官》。圖/CATCHPLAY+ 提供

5月7日 獨家上架：

《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）：榮獲奧斯卡13項提名榮獲奧斯卡13項提名、由坎城金棕櫚名導賈克歐迪亞Jacques Audiard打造的華麗歌舞電影《璀璨女人夢》（Emilia Pérez），不僅以獨特敘事融合性別、犯罪與音樂元素驚艷全球，更成為好萊塢女星柔伊莎達娜Zoe Saldaña的人生角色。她坦言：「這部片真的讓我重生。我一直覺得生命中好像少了什麼，直到接到《璀璨女人夢》的劇本，我才明白我有多不甘於只做80分，我想全力以赴做到120分，就像從前那個第一次來到好萊塢充滿野心和好奇心的自己。」

在《璀璨女人夢》中，柔伊飾演一位懷才不遇的女律師，在協助毒梟首腦完成轉變為女人的夢想時，意外踏上一段尋找並重新定義自我的旅程。她不僅以母語西班牙語演出，更重拾多年未碰的芭蕾舞技，她回憶：「有好幾次我從片場走出來，心裡想著：『我不知道我剛才留下了什麼，但我已經把全部的自己都給出去了。』」這份投入也讓她從中獲得前所未有的創作自由與情感釋放，並最終奪下奧斯卡最佳女配角獎，為她的演藝生涯開啟嶄新篇章。

《璀璨女人夢》。圖/CATCHPLAY+ 提供

5月27日 獨家上架：

《窒息倒數》：改編自真實事件的深海災難片《窒息倒數》也將於5 月 27 日獨家上架，由《尚氣》劉思慕、《猛毒：血蜘蛛》伍迪哈里遜與《浴血黑幫》芬恩柯爾攜手主演，詮釋一場與時間賽跑的海底求生，潛水員克里斯在修補油管時被困海底，氧氣僅剩 10 分鐘，隊友為了拯救他不惜搏命衝鋒，在驚濤駭浪與暴風中展現人性的堅毅與溫暖。

《窒息倒數》。圖/CATCHPLAY+ 提供

5月16日上架：

《小曉》：本片入圍金馬獎 7 項大獎，由劉俊謙、陳意涵共同演出。劇情描繪孤僻女孩小曉意外撞見母親與班導之間的秘密，徹底改變她對世界的認知，在親情、愛情與成長的掙扎間撼動人心。

《小曉》。圖/CATCHPLAY+ 提供

5月23日上架：

《青春末世物語》：坂本龍一之子空音央以影像為創作媒介，從近未來觀照現代，將日本當代議題放諸將來，以地震創傷、移民隔閡、體制亂象鋪墊青春成長之痛，借架空的科幻世界嘲諷現實天災人禍。

《青春末世物語》。圖/CATCHPLAY+ 提供

5月陸續推出：

5月1日上架《靠近維梅爾》（紀錄片）

5月4日上架《加菲貓：農場大冒險》（動畫片）

5月9日上架《非想非非想》

5月23日上架《我去死一下》

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《靠近維梅爾》。圖/CATCHPLAY+ 提供

《加菲貓：農場大冒險》。圖/CATCHPLAY+ 提供

《我去死一下》。圖/CATCHPLAY+ 提供

《非想非非想》。圖/CATCHPLAY+ 提供