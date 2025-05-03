《愛的練習》獲北京電影節四大獎 精準搔到婚姻的癢處

征服北京電影節最大贏家《關於愛的練習》姜文盛讚「搔到癢處」

挪威電影再度揚威！繼《關於夢（性與愛）》勇擒柏林影展金熊獎，曾在金馬國際影展大獲好評的電影《關於愛的練習》（Loveable），日前更在北京國際電影節上，擊敗包括中國等14部國際強片，橫掃最佳影片、最佳導演、最佳女主角和最佳編劇等四大獎，成為最大贏家。評審團主席姜文都對該片讚不絕口，稱許「每顆鏡頭都搔到癢處」，讓他「不得不叫好，不得不尊重」。

《關於愛的練習》是金獎電影《世界上最爛的人》團隊的全新力作，也是挪威女導演莉莉亞英格斯多蒂爾（Lilja Ingolfsdottir）的一鳴驚人之作，劇情描述女主角瑪利亞（海爾嘉·古倫Helga Guren 飾）在二婚再度破裂後，回頭審視並面對自己真心的故事。《關於愛的練習》迄今橫掃包括捷克卡羅維瓦利國際影展等20多項國際大獎，獲〈紐約時報〉盛讚「太可愛了，讓人無法忽視！」，將於5月29日在台上映。

《關於愛的練習》劇情描述：瑪利亞（海爾嘉·古倫 飾）努力在家庭和工作之間取得平衡，但她的二婚丈夫西格蒙（歐德蓋爾·圖納Oddgeir Thune飾）卻經常出差不在家，致使她的婚姻再度萌生裂痕。儘管瑪利亞努力想挽救這段關係，丈夫卻依然決意離婚。瑪利亞自此陷入悲傷與憤怒，除得面對自己內心最深的恐懼，卻也讓她開始審視自己的問題。《關於愛的練習》對女性情感有著最真實的描繪，並讓觀眾看到自己，獲影媒〈好萊塢報導者〉大力讚許「深入洞察女性心理」。

《關於愛的練習》挪威電影橫掃北京電影節4大獎最大贏家。圖/海鵬影業提供

直擊柏格曼「痛點」《關於愛的練習》海爾嘉·古倫奪5座影后大獎

值得一提的是，《關於愛的練習》借鑒了瑞典電影大師柏格曼的《婚姻故事》。挪威女導演英格斯多蒂爾除以敏銳角度檢視婚姻，更直擊柏格曼所稱的「痛點」，大量的心理分析堪稱一劑劑真誠又療癒的解藥，感動無數觀眾，遠超越近年各種戀愛和婚姻的電影，並讓英格斯多蒂爾一鳴驚人。該片去年在捷克卡羅維瓦利國際影展全球首映時，不僅橫掃評審團特別獎、最佳女主角、國際影評人費比西獎、人道精神評審團獎、最佳歐洲電影等5項大獎，並贏得觀眾長達五分鐘的起立鼓掌，影評齊盛讚是一部「非常令人驚喜的電影」。

《關於愛的練習》是金獎電影《世界上最爛的人》製作團隊的新作。有趣的是，電影並不探討分手，而是聚焦在一個女人在婚姻觸礁後，如何發現最真實的自我，不僅幽默可愛，也給予無情批判。海爾嘉·古倫迄今已以該片橫掃了包括捷克卡羅維瓦利國際影展、法國萊薩爾克歐洲影展、冰島雷克雅未克國際影展、紐約北歐國際電影節，以及北京電影節最佳女主角等5座影后大獎。這部被姜文盛讚「搔到癢處」的電影《關於愛的練習》，將於5月29日全台上映。

《關於愛的練習》日前勇奪北京國際電影節最佳影片等4大獎，成為最大贏家。圖/海鵬影業提供

《關於愛的練習》是挪威女導演莉莉亞英格斯多蒂爾的一鳴驚人之作。圖/海鵬影業提供

《關於愛的練習》借鑒瑞典電影大師柏格曼的《婚姻故事》探討婚姻破裂引發的生活危機，獲爛番茄100%高分好評。圖/海鵬影業提供

《關於愛的練習》橫掃20多項國際大獎，獲〈紐約時報〉盛讚「太可愛了，讓人無法忽視！」。圖/海鵬影業提供

《關於愛的練習》日前勇奪北京國際電影節最佳女主角等4大獎，成最大贏家。圖/海鵬影業提供

《關於愛的練習》挪威電影在北京國際電影節上，擊敗包括中國等14部國際強片。圖/海鵬影業提供

《關於愛的練習》姜文盛讚「搔到癢處」。圖/海鵬影業提供

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