《366日》日本國寶級帥哥「赤楚衛二」來台 可愛值爆表

電影《366日》靈感來自HY跨越世代的經典名曲《366日》，以沖繩和東京為舞台，講述一段跨越20年、令人心碎的初戀故事，集結近年炙手可熱的人氣演員赤楚衛二、上白石萌歌、中島裕翔、玉城蒂娜、稻垣來泉、齋藤潤同台浪漫演出。

男主角赤楚衛二此次將特地訪台宣傳本片，這也是赤楚衛二首次訪台，對此他在記者會上興奮地用中文向現場媒體打招呼，並開心表示，「今天吃了好吃的蒸餃，昨天一抵達飯店就喝到珍奶，好喝到希望今天再喝一次！也希望此行有機會被滷肉飯療癒。」

此次在片中由於角色年齡跨度大，因此相當有挑戰性，對此赤楚衛二坦言，由於拍攝並非順拍，有時候今天是大人，明天又要立刻穿回高中制服，心境也要跟著調整，讓他笑稱自己常常忘了自己究竟是幾歲。以入戲聞名的他表示，自己現在已經不太會難以從角色中抽離了，下戲後就能回歸正常生活，不過飾演他愛人美海的上白石萌歌有特別指出，平日開朗搞笑的赤楚衛二，在片場有顯得特別沉默、有點陰沉，和平常很不一樣。

電影《366日》雖然是一部浪漫淒美的愛情電影，但當中也對於夢想的追求、對喜愛的事物的執著有深刻描寫，對此，赤楚衛二表示自己和主角湊最大的共通點就是重視夢想，也不希望影響身邊的人追夢。他也坦言自己對片中奶奶的一句「不要忘記自己喜愛的事物」深有同感。他表示自己從小非常喜歡動漫，可以說童年都是被動漫拯救的，現在儘管比較忙碌沒空看動漫，仍會趁著空檔聆聽動漫歌曲。

赤楚衛二也應主持人要求，現場重現了片中經典的敲耳機橋段，並特別分享了在沖繩拍攝時，最印象深刻的就是和上白石萌歌在海邊一起騎腳踏車，當時也一邊聽著HY的經典歌曲，同時也期待有一天等天氣好的時候，也可以來到同樣有美麗海濱的台灣，一邊騎腳踏車，一邊聽音樂、敲耳機。他也笑稱因為自己是名古屋人，所以來台灣前一直很期待見識在名古屋很熱門的台灣拉麵，沒想到問了台灣工作人員，卻得到台灣其實並沒有台灣拉麵，讓他深感衝擊！《366日》4月2日上映。

2003年，住在沖繩的高中生湊（赤楚衛二 飾）偶然邂逅同校的學妹美海（上白石萌歌 飾），兩人因為喜歡同一首歌，自然而然地互相吸引，並在湊畢業的那天正式告白，兩人開始交往。母親因病去世後，湊原本想要放棄音樂的夢想，但受到美海一句話的鼓舞，「總有一天，我想聽聽湊前輩寫的歌」，湊決心前往東京深造。兩年後，美海也來到東京，與湊再次相遇，兩人在東京開始過著幸福的每一天。湊在一家音樂公司找到了工作，美海也努力朝專業口譯邁進。兩人曾希望「願這樣的幸福，一年365天持續下去」。然而有一天，湊突然提出分手，並離開了美海…。《366日》4月2日上映。更多資訊👉天馬行空粉絲團

《366日》。圖/天馬行空提供

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