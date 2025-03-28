《喜福會》經典30年 王穎導演4/18分享好萊塢珍貴歷程

過去出現在美國電影裡的華裔角色，可能像李小龍一樣身懷功夫絕技，或擁有「東方神秘力量」、或者陰險狡詐、或者開洗衣店，又或是負責笑料的丑角。多年來，在好萊塢電影中的亞裔影人試圖突破重圍，扭轉大銀幕上被定型的族群刻板印象。國家影視聽中心四月以「尋找王穎：流動的華美電影」主題節目，帶觀眾影迷從華人導演先鋒王穎的作品中，並邀請他親臨台灣，欣賞那些逐漸崛起的多元族群敘事，是如何找到屬於自己的聲音。

從李安的《囍宴》（1993），到新生代導演朱浩偉的《瘋狂亞洲富豪》（2018）、關家永的《媽的多重宇宙》（2022），華裔導演作品在世界電影的舞台持續引發話題！但在這些華裔影人崛起之前，來自香港的王穎早在1980年代便率先於美國影壇發光發熱！王穎出生於香港的傳統華人家庭，青少年時期赴美留學後，輾轉來到舊金山中國城就業、採集華人故事，以極低成本完成美國首部由華人執導、講述華人故事的院線發行長片《尋人》（1982），後來更以《喜福會》（1993）聲名大噪，成為華美電影先聲。

影視聽中心四月主題節目「尋找王穎：流動的華美電影」，透過系列選片呈現美國華人社群的多元與複雜性，王穎導演本人更將親自來台參與座談活動。他的電影故事經常圍繞東西文化碰撞、跨族裔的交融，以及移民生活的甘苦，是摸索身份認同，也是對自我本質的探問。

王穎的長片處女作《尋人》描述舊金山計程車司機老喬走遍大街小巷，想找到斷聯的友人老陳，卻意外挖出老陳在唐人社區黑幕重重的財務與政治糾紛。全片用黑色電影的懸疑敘事，細膩捕捉中國城的真實風貌，當年推出後深受《紐約時報》好評，後來更獲選為指定於美國國會圖書館保存的「國家典藏影片」。

主題節目「尋找王穎：流動的華美電影」放映王穎的「華埠紀事」三部曲。圖為《點心》。圖/國家影視聽中心提供

《尋人》與《點心》（1985）、《吃一碗茶》（1989）合稱王穎的「華埠紀事三部曲」，奠定他獨樹一格的敘事風格，與擅長描繪親情主題的創作主題；1990年代，王穎獲得迪士尼片廠資金執導《喜福會》，這部主創團隊全由東方面孔組成的得獎之作，透過四組母女的生命經歷，溫柔的勾勒出華人移民的家族記憶。

《喜福會》（英語：The Joy Luck Club）是一部探討美籍華裔女性和她們的海外華人母親之間關係的1993年美國電影，由導演王穎執導，溫明娜、趙家玲、勞倫·湯姆、富田譚玲、弗蘭絲·阮、翹征、盧燕和周采芹聯袂主演。影片改編自譚恩美1989年小說，由譚恩美和羅納德·巴斯共同創作劇本。

儘管已經是三十年前的電影，身在亞洲家庭長大的我們，依然有感角色必須滿足父母期待的生存壓力，《喜福會》裡媽媽和女兒的對話也依然經典：「多吃一點，妳太瘦了！」、「妳不是才剛問我最近是不是有變胖嗎？」王穎導演透過這些人物互動的細節、價值觀的流露，讓亞裔社群真實且細膩的形象躍然而出。

王穎的成名作《喜福會》勾勒出華人移民的家族記憶。（​Images courtesy of Park Circus_Walt Disney Studios）

本專題放映王穎不同時期的代表作：包括刻意跳脫華人題材、於柏林影展獲獎的《煙》 (1995) ，以及他在拍攝多部好萊塢商業作品後，重返獨立製片的《千年善禱》（2007）。 此外，本專題亦收錄多部與王穎作品互相呼應的美國華人電影：例如入圍奧斯卡金像獎的經典紀錄片《誰殺了陳果仁》（1987）；知名作家暨《尋人》演員王正方帶有自傳色彩、捕捉昔日北京庶民光景的《北京故事》；由台灣影人鄒時擎和《安諾拉》金獎導演西恩貝克合導、宛如紐約非法移工求生實錄的《外賣》；以及新世代導演王湘聖與阮鳳儀的連映《弟弟》（2024）與《姊姊》（2018），透過少男少女的青澀視角，訴說移民家庭裡渴望被理解的成長心結。

本次專題放映期間，王穎、王正方兩位導演將親自出席多場放映座談活動，《外賣》演員游子濤也將出席首週放映為作品介紹引言。此外，王穎導演更將於4月18日晚間出席大師講堂，暢談本次精選作品，並分享他在美國獨立製片及好萊塢體系工作的珍貴歷練，以及他過往和哈維凱托、鞏俐、娜塔莉波曼、珍妮佛羅培茲等巨星合作的導演經驗。4月主題詳情👉尋找王穎：流動的華美電影

王穎（圖右）生於香港、成長於傳統華人家庭。赴美留學後來到舊金山中國城完成第一部長片作品。圖為《尋人》工作照。（Photo by Nancy Wong）

美國首部由華人執導、講述華人故事的院線發行長片《尋人》。圖為演員王正方。圖/國家影視聽中心提供

王穎的長片處女作《尋人》捕捉1980年代舊金山中國城的真實風貌。圖/國家影視聽中心提供

王穎創作生涯經歷獨立製片、好萊塢商業片廠體系。圖為《雪花與秘扇》與韓國演員全智賢的工作合照。圖/國家影視聽中心提供

主題節目「尋找王穎：流動的華美電影」放映王穎不同時期的代表作。圖為刻意跳脫華人題材的《煙》。圖/國家影視聽中心提供

國家影視聽中心四月推出「尋找王穎：流動的華美電影」主題節目。圖/國家影視聽中心提供