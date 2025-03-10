《被接住的思念》她不停傳訊給逝去的摯友 直到奇蹟發生

《台風家族》市井昌秀X《東京難民》佐佐部清X《被擦掉的初戀》草野翔吾

歷經三位導演接力完成，跨越不同世代的創作精華

《被接住的思念》(Aimitagai)是一部醞釀七年，經歷三位導演之手的傾心之作。電影改編自中條てい的同名小說《アイミタガイ》，「アイミタガイ」一詞有著「彼此扶持、互相體諒的精神」之意，是現今不常聽見的古老詞彙，卻深刻體現日本人內心的一種價值觀。本作於2019年由《台風家族》導演市井昌秀撰寫最初的劇本基礎框架，並由《東京難民》導演佐佐部清接手執導。然而，2020年3月佐佐部導演猝然離世，此時疫情也席捲全球，在劇本開發初期，日本社會亦籠罩在東日本大地震的陰影之下，「アイミタガイ」一詞更顯珍貴，企劃也得以重啟，並由草野翔吾導演接手製作。

導演草野翔吾2021年執導電視劇《被擦掉的初戀》，由人氣男子團體Snow Man成員目黑蓮，以及浪花男子（なにわ男子）成員道枝駿佑雙人主演。草野導演精準表現出兩位演員所演繹的男高中生之間，青澀又細膩的情感，引起了極大的迴響。2023年執導日劇《看這邊嘛向井君》，更展現出敏銳的觀察力與獨特的敘事方式，使作品擁有高討論度。最新電影《被接住的思念》濃縮跨世代的創作精華，故事令人心痛又溫暖，也將輕輕接住每一個受傷的靈魂。《被接住的思念》電影3月21日上映。

《被接住的思念》。圖/希望影視

《青春18×2 通往有你的旅程》黑木華 X《飛上天空的輪胎》中村蒼精彩共演

黑木華首次獻聲電影主題曲，歌聲柔和緩緩撫慰人心

飾演女主角秋村梓的日本知名實力派演員黑木華，曾出演多部膾炙人口的作品，包括首次擔任主演便獲得佳績的《重版出來！》（2016）、《無法成為野獸的我們》（2018）、《重啟人生》（2023）等，收放自如的演技搭配獨一無二的知性美，使她受到許多觀眾的喜愛。而在《被接住的思念》中，更是首次擔任電影主題曲〈夜明けのマイウェイ〉主唱，這首歌曲曾是1970年代播出的電視劇主題曲，本次為音樂人富貴晴美擔任編曲，藉由黑木華柔和的聲音傳達出情感，成為一首能夠貼近每個人、陪伴他們的真實之歌。

除此之外，飾演梓男友小山澄人的中村蒼，曾參與《假面騎士BLACK SUN》（2022）、NHK大河劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》（2025）等代表作，以及《silent》藤間爽子、放浪兄弟EXILE成員松本利夫、《LAST MILE：全面引爆》安藤玉惠等多位演員亦在本作中飾演關鍵角色，細膩的演技交織出一段真摯而深刻的故事。

《被接住的思念》。圖/希望影視

各種思念輾轉傳遞，照亮了停滯不前的心

那些微不足道的接觸串聯起來，意料之外的幸福齒輪開始轉動

《被接住的思念》(Aimitagai)故事講述，婚禮策劃師梓（黑木華 飾）某天突然收到消息，得知摯友叶海（藤間爽子 飾）已經離世的噩耗。她遲遲無法下定決心與交往中的男友澄人（中村蒼 飾）步入婚姻，而她仍然習慣性地將日常點滴傳送到叶海的聊天對話框，就像對方仍在身邊一樣。與此同時，叶海的父母朋子（西田尚美 飾）和優作（田口智朗 飾）意外收到了一張寄給女兒的卡片，來自某間兒童養護機構，而叶海的遺物手機上，也突然出現了一條通知，提示有累積許久的未讀訊息。

在籌備一場金婚紀念活動時，梓因叔母的介紹，前往鋼琴演奏家小道（草笛光子 飾）的家中拜訪。這次見面喚起了她中學時代的回憶——當時，叶海陪她一起聆聽鋼琴音色的場景歷歷在目。在梓最需要勇氣的時刻，總是叶海在背後支持她。梓忍不住傳送了一條訊息：「沒有你在，我根本無法前進。」就在那一刻，本來不可能被讀取的訊息，全都顯示已讀…。

《被接住的思念》。圖/希望影視

《被接住的思念》電影改編自中條てい的同名小說《アイミタガイ》

一部既令人心痛又溫暖的作品

てい(Chujo Tei)，1956年生，現居日本三重縣，畢業於南山大學文學部法語法文學科。因為哥哥突然地離世而開始執筆小說，中條認為透過文字撰寫下來，便能將每一刻的感受永遠留在心中，並將它傳給後代子孫。2012年曾榮獲過齋藤綠雨文化獎長篇小說獎，其著作包括以中世紀歐洲為舞台的浪漫奇幻小說《ヴァネッサの伝言》（2008）以及其續作《ヴァネッサの伝言 故郷》（2010）、《空に、祝ぎ歌》（2011）、《太陽の小箱》（2024）。《被接住的思念》為其首部被改編為影像的作品。

「『相身互い』雖然是一個如今不常聽到的古老詞彙，但它深刻地體現了日本人內心的一種價值觀，對我而言，這是一個需要珍視的詞彙。這次能夠將「アイミタガイ」這個詞語及其內涵，透過一位繼承時代精神的年輕導演，化為一部既令人心痛又溫暖的電影作品，我感到由衷的感激與欣喜。」《被接住的思念》電影3月21日上映。

《被接住的思念》。圖/希望影視

《被接住的思念》。圖/希望影視