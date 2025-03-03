《寶物島》朴炯植顏值與狠勁兼具 癡心錯付後徹底黑化

朴炯植、許峻豪與李海榮領銜主演的全新政治復仇劇《寶物島》話題性十足，不但一上架就登上Disney+台灣觀看數冠軍，更在韓國首播時登上同時段收視冠軍。朴炯植一改昔日在《單戀原聲帶》、《大力女子都奉順》的無害純情形象，徹底黑化，成為為了復仇不惜一切的大山集團常務徐東柱，更在首兩集有裸身露壯肌與女友一起洗鴛鴦浴、狂吻示愛等挑逗橋段，而當他發現被身邊所有夥伴陷害之後，決心向大山集團高層以及昔日恩師展開反擊，年度最爽的「以下犯上」復仇大戲即將展開。

朴炯植首度展現黑化演技，也獻出從影以來最性感演出。首集與女友洪華蓮有多場吻戲、床戲，大方秀出壯碩肌肉，更有一場在浴缸裡共同洗鴛鴦浴的挑逗戲。然則他對女友的一片真心卻被狠狠踐踏，在預計與女友求婚的當天只能眼見她嫁給別人。朴炯植日前出席記者會時，更坦言這是有史以來最痛苦的角色，「東柱在身體、心理都承受很多痛苦，而他如何撐過這些苦難，也是整部戲劇的看點」。

資深男星許峻豪則飾演政治掮客廉張先，也是本劇的大反派，許峻豪坦言很久以前就對朴炯植有好印象，「我第一次見到朴炯植，是他多年前還是偶像歌手時，在美國展開一連串巡演」，許峻豪當時曾邀朴炯植登上自己的廣播，對於朴炯植的謙遜有禮印象深刻，「沒想到時隔多年，他已經從偶像躍升為一個傑出的演員了，不過他始終是個有禮貌的孩子」。

而與朴炯植有多場激情戲的洪華蓮，是從百名競爭者脫穎而出，以新人之姿演出《寶物島》女主角，還與朴炯植、許峻豪等傑出演員有多場對戲，讓她直呼興奮，「能與這麼多的優秀前輩一起演戲，我很榮幸，過程非常開心」。

《寶物島》。圖/Disney+

《寶物島》故事講述當一樁政治調查揭露了韓國財閥菁英們的貪污與腐敗，一名居心叵測的財閥高層將不擇手段爭奪權勢。一項備受爭議的能源計劃讓大山跨國集團成為眾矢之的，大山集團不僅被指控管理不善、挪用公款和貪汙腐敗，其中更有高達兩兆韓元的政府資金不知去向，並因此遭到韓國國會偵辦調查。

面對這場暗潮洶湧的調查，大山集團高層徐東柱將其視為一個趁機提高地位和掌控集團的絕佳機會，道德感模糊的他開始動用賄賂、敲詐勒索及各種非法手段，密謀在拯救集團的同時成為大山不可或缺的權力核心。

《寶物島》。圖/Disney+

《寶物島》甫一上檔就掀起熱烈迴響，朴炯植跳脫以往浪漫喜劇男神戲路，也被韓媒認為是大突破，在韓收視率更直衝8.2%，成為同時段韓劇冠軍。朴炯植這次飾演在大山集團擔任常務的徐東柱，心思縝密、野心勃勃，唯一讓他顯露真心的人，只有交往多年的女友呂誾男（洪華蓮 飾），沒想到女友的私下身分竟是集團會長的外孫女，甚至還要嫁給他的宿敵，包括集團高層、昔日恩師都把他當成隨手可丟棄的棋子。徐東柱不堪於被集團高層玩弄於手掌心，精心設計一連串計畫，要讓那些陷害他的人們全都得到報應。

《寶物島》由朴炯植（曾出演《單戀原聲帶》、《毒樓》、《金裝律師》）飾演心機深沉的集團高層徐東柱，許峻豪（曾出演《獵犬》、《為何是吳秀才》）飾演精於算計的教授兼政治掮客廉張先；洪華蓮（曾出演《寶拉！黛博拉》、《精神教練諸葛吉》）飾演呂誾男；李海榮（曾出演《非法正義》、《獵犬》）飾演許壹導。《寶物島》由《金錢之花》、《蔣英實》李明熙擔任編劇，並由《軍檢察官多伯曼》、《壞爸爸》陳昌圭執導。復仇韓劇《寶物島》已於Disney+獨家上線，每週五、六固定更新全新一集。

《寶物島》。圖/Disney+

《寶物島》。圖/Disney+

《寶物島》。圖/Disney+

《寶物島》。圖/Disney+

《寶物島》。圖/Disney+

《寶物島》。圖/Disney+

《寶物島》。圖/Disney+

《寶物島》。圖/Disney+