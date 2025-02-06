《掌心》劉詩詩x竇驍共譜迷離糾葛 「入夢噬心」海報驚豔釋出

《掌心》是由優酷出品，劉詩詩、竇驍領銜主演，鄭業成、宣璐、徐嬌、黃海冰、斕曦、丁潔、白那日蘇、張予曦出演的古裝劇。本劇於2025年2月7日播出。

《掌心》是原創劇本，本劇講述了一場圍繞舊案展開的權謀與復仇之戰，兩位身世坎坷卻心思縝密的主角，在聖都洛陽的腥風血雨中，逐步揭開塵封的真相。

《掌心》。圖/擷取自微博

心醫或巫女？葉平安的命運棋局

葉平安（劉詩詩 飾），一位精通心法的江湖遊醫，因舊案尋至聖都，卻因出診幾樁離奇案件，被冠上「巫醫」之名。百姓傳言她擅長蠱惑人心，甚至能操控人的生死，令她成為人人避之不及的異類。某日，一位高官死於府邸，而葉平安不僅曾受邀前往診治，更是唯一出現在案發現場的人，瞬間淪為殺人嫌疑犯。

權謀與陰謀交織，誰才是真正的獵人？

負責此案的大理寺丞元少城（竇驍 飾），出身賤民區，被視作「臭老鼠」。他渴望權力，陰險狠戾，為了爬上高位，不惜利用一切機會。雖然察覺葉平安案中的諸多蹊蹺，但為了向權貴證明自己的價值，他決定將她置於死地，將這場審判變成自己晉升的「投名狀」。然而，葉平安真是這場獵殺遊戲中的無辜羔羊嗎？當所有人都認為她已墜入深淵時，她早已在暗處落下復仇的第一顆棋子，真正的局，才剛剛開始。

從「掌局窺心」發布的預告來看，在服化道與場景製作上展現出高級質感。開篇，葉平安一襲白衣，以「巫女」之名步入聖都，彷彿一枚闖入權謀棋局的異數。倒數聲響起，眾角色依次登場，他們各懷心思，與葉平安的關係撲朔迷離，既非全然的敵，亦非真正的友，這種曖昧不明的權謀懸疑氛圍，瞬間拉滿了緊張感與壓迫感。

同步釋出的「入夢噬心」海報，充滿強烈的視覺衝擊。整體畫面以濃烈的紅調鋪陳，一眾主演聳然而立，宛如在烈焰與暗影交織的棋局之中步步為營，誓要殺出一條血路。紅與黑的對比極具張力，既象徵著權謀鬥爭的殘酷，也預示著隱藏在層層迷霧中的深謀遠慮。隨著宿命的齒輪轉動，這場「鬥局」終將在復仇與算計的烈焰中燃燒殆盡。

《掌心》入夢噬心海報。圖/擷取自微博

《掌心》入夢噬心海報。圖/擷取自微博

《掌心》入夢噬心海報。圖/擷取自微博

《掌心》入夢噬心海報。圖/擷取自微博

《掌心》入夢噬心海報。圖/擷取自微博

《掌心》入夢噬心海報。圖/擷取自微博

《掌心》入夢噬心海報。圖/擷取自微博

《掌心》入夢噬心海報。圖/擷取自微博

《掌心》。圖/擷取自微博

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