小米雷軍發文悼念大S 留言區成戰場網友兩極對立

大S徐熙媛去世後，2月3日小米科技CEO雷軍在微博發文「#大S過世 #RIP」表示哀悼。這則微博悼念引發了網友的廣泛討論，尤其是雷軍與大S之間似乎沒有公開的交集。

雷軍微博內容多與科技、產業動態相關，因此他的悼念發言格外引人關注。留言區甚至有人調侃他是否手滑切錯號？雷總帳號是秘書在營運嗎？雷總，你也認識？

2月3日11:13雷軍在微博發文「#大S過世 #RIP」表示哀悼。圖/擷取自微博

回顧小米的公開記錄，唯一可能算是與大S「交集」的，是2018年小米電視的一則微博。當時，小米發布了一條「大S來了，明天見」的預告，配上一張寫有「大S」字樣的海報。然而，次日揭曉的並非大S本人，而是小米推出的75吋大螢幕電視。

這則「大S來了，明天見」的諧音梗廣告雖然有趣，但如果未經當事人授權，難免給人一種「精準擦邊」的感覺。若當時大S團隊以「攀附商譽」為由追責，雖然未必構成法律問題，但也可能引發輿論爭議。

2018年小米電視的一則微博發布了一條「大S來了，明天見」的預告。圖/擷取自微博

雷軍這則微博悼念一經發出，評論區便湧入大量不同聲音。許多網友理性討論，但也不乏酸言酸語，甚至出現惡意謾罵的言論，也有網友發起抵制小米的行動。

「雷總，刪了吧，一個胎毒精日，加嗑藥的戲子，不配。」「雷總，一個嗑藥猝死的女明星，有什麼好值得你發微博？？！！」這類評論充斥著惡意與偏見，將大S的過去放大檢視，甚至直接貼上貶義標籤，毫無同情與尊重可言。

大S驟然離世，雷軍的悼念文引發了熱議，或許，他只是單純地向一位逝去的公眾人物表達敬意，或許，這其中還藏著外界無法得知的故事。但最終，他的發文留下的是一句簡單的「rest in peace」，願逝者安息。

這場突如其來的風波，反映出網路世界對公眾人物的嚴苛審視，也折射出當前輿論場域的複雜與極端。雷軍沒有刪除微博，也未對外界批評作出回應。他的選擇，也許正是一種態度——無需過多解釋，僅以最簡單的方式，為逝者送上最後的敬意。

雷軍在微博發文「#大S過世 #RIP」表示哀悼，留言區成戰場。圖/擷取自微博

雷軍在微博發文「#大S過世 #RIP」表示哀悼，留言區成戰場。圖/擷取自微博