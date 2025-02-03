大S影視作品22部：《流星花園》杉菜《泡沫之夏》尹夏沫《倩女幽魂》聶小倩塑造多變人生

大S，本名徐熙媛（1976年10月6日—2025年2月2日），演員、作家。自1994年以雙人女子團體「S.O.S」出道，憑藉清新自然的形象逐漸嶄露頭角。

真正讓她家喻戶曉的原因，是2001年出演的經典偶像劇《流星花園》，本劇改編自日本漫畫《花樣男子》，大S在劇中飾演的「杉菜」一角深得觀眾喜愛。她成功詮釋了一位平凡堅韌的少女，無論是面對富家少爺的刁難，還是在愛情與自尊間的掙扎，她的表現都充滿層次感，讓角色立體鮮活。劇中她與F4成員之間的愛情糾葛，不僅牽動了無數觀眾的心，也讓《流星花園》成為一代人的青春回憶，堪稱華語偶像劇的經典之作。

《流星花園》自播出後，迅速在亞洲地區引起熱烈反響，杉菜這一角色讓大S成為眾多影迷心中的偶像，奠定了其在華語影視圈的地位。該劇的成功也使大S獲得了許多電視、電影的邀約，並陸續參與了多部作品的演出。重要影視作品如下：

電視劇

2001年《流星花園》改編自日本漫畫《花樣男子》，她在劇中飾演平凡卻堅強的杉菜，與F4的動人愛情故事感動無數粉絲，紅遍亞洲。

2003年《倩女幽魂》飾演聶小倩，與陳曉東合作。

2004年《戰神》飾演韓綺羅，與周渝民合作。

2007年《轉角遇到愛》飾演俞心蕾，與羅志祥合作

2010年《泡沫之夏》改編自明曉溪同名小說，飾演尹夏沫。本劇再度掀起收視熱潮，讓她的戲劇事業達到另一高峰。

大S(徐熙媛)電視劇作品。圖/biya

電影

2004年《疑神疑鬼》飾演林曉月，與劉燁合作，首度進軍大銀幕。

2008年《保持通話》翻拍自好萊塢電影，飾演王海晴，與古天樂首度。

2009年《大內密探靈靈狗》飾演梅希望，與古天樂合作。

2010年《劍雨》飾演葉綻青，與楊紫瓊、鄭雨盛合作。她在武俠與動作片中展現剛柔並濟的一面，獲得大眾的肯定。

從偶像劇到電影，從青春甜美到成熟多變，大S的每一個作品都印證著她不斷成長與蛻變的過程，成為影迷心中的經典記憶。

大S(徐熙媛)電影作品。圖/biya

大S(徐熙媛)獲獎作品。圖/biya

2001《流星花園》。圖/擷取自網路

2002《流星花園II》。圖/擷取自網路

2003《倩女幽魂》。圖/擷取自網路

2003《齊天大聖孫悟空》。圖/擷取自網路

2004《疑神疑鬼》。圖/擷取自網路

2004《求婚事務所》。圖/擷取自網路

2005《夜半歌聲》。圖/擷取自網路

2007《轉角遇到愛》。圖/擷取自網路

2008《愛的發聲練習》。圖/擷取自網路

2009《大內密探靈靈狗》。圖/擷取自網路

2010《未來警察》。圖/擷取自網路

2010《泡沫之夏》。圖/擷取自網路

2010《劍雨》。圖/擷取自網路

2011《大武生》。圖/擷取自網路

2012《車手》。圖/擷取自網路