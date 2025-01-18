《秘密與謊言：數位修復版》每個家庭的隱痛都匯成了秘密與謊言

★ 一生不可錯過雋永之作，坎城影展最高榮譽金棕櫚獎榮耀再現

★ 1997奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳女配角、最佳原著劇本五項大獎提名、英國傳奇名導麥克李不朽之作

★ 1997英國電影學院獎最佳女主角、金球獎最佳女主角、獨立精神獎最佳外語片，全球共計47項電影提名勇奪36項大獎

《秘密與謊言：數位修復版》故事講述莫里斯是一位出色的攝影師。他的妻子莫妮卡勸他幫侄女羅珊舉辦生日派對，但羅珊的母親辛西亞是無力出錢，無奈之下，身為弟弟的莫里斯願意為姊姊出點心力。在籌備生日宴會的過程中，辛西亞突然接到了一名神秘的黑人女子霍坦絲的電話，同時得知霍坦絲是住在倫敦的黑人配鏡師，而她的母親剛過世。兩人見面後，霍坦絲跟辛西亞講述自己的身世，而這秘密直接影響到羅珊的生日派對。1月24日上映。

《秘密與謊言：數位修復版》。圖/光年映畫

《秘密與謊言：數位修復版》是英國傳奇名導麥可李的作品，1943年出生，橫跨電影、電視劇、舞臺劇導演以及編劇家，入圍兩次奧斯卡最佳導演獎及五次最佳原創劇本獎。獲獎無數的他，首部處女作《黯淡時光》便勇奪盧卡諾影展最佳影片金豹獎。他曾五度入圍坎城影展，1993年以《赤裸》獲得最佳導演獎，而2014年的《畫世紀：透納先生》讓合作多次的男演員提摩西史波推上坎城影帝寶座。

除了以1996年的《秘密與謊言》獲得坎城影展金棕櫚獎外，也在2004年的作品《天使薇拉卓克》獲得威尼斯影展最高榮譽金獅獎。今年82歲的他仍創作不停歇，最新電影作品《Hard Truths》再與《秘密與謊言》女主角瑪麗安娜瓊巴普蒂斯特多年後再度合作，她的演出不僅獲得全球影評極高評價，也將是本屆奧斯卡金像獎最強競爭者之一。

《秘密與謊言：數位修復版》。圖/光年映畫

《秘密與謊言：數位修復版》。圖/光年映畫

《秘密與謊言：數位修復版》。圖/光年映畫

《秘密與謊言：數位修復版》。圖/光年映畫

《秘密與謊言：數位修復版》。圖/光年映畫

《秘密與謊言：數位修復版》。圖/光年映畫

《秘密與謊言：數位修復版》。圖/光年映畫

《秘密與謊言：數位修復版》。圖/光年映畫